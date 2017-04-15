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Как Могилев празднует Пасху
16.04.2017 19:39 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве празднуют Пасху. Накануне праздника прошли городские ярмарки, в храмах — особенные богослужения. В соборе Успения Святой Девы Марии и Святого Станислава традиционно инсценировали Крестный путь Христа на Голгофу.
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Накануне религиозного праздника прошли городские ярмарки и службы в храмах.
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