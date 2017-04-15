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Путин телеканалу «МИР»: Свободы ЕАЭС - огромное преимущество
16.04.2017 20:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Тему мигрантов в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» прокомментировал президент России.
«Во-первых, я понимаю обеспокоенность наших граждан. Современный мир так устроен, что полностью прекратить миграцию невозможно. Это касается не только России, это касается практически всех стран. Вопрос в том, чтобы наладить жесткий контроль за этими миграционными потоками. Во-вторых, подавляющее большинство людей, которые приезжают в Россию, все-таки приезжают работать, чтобы помочь своим семьям. Создание такой организации, как
Полную версию эксклюзивного интервью президента России телеканалу «МИР»
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В эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» президент России назвал условия, помогающие странам Союза развивать свои экономики.
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