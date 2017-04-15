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Путин телеканалу «МИР»: Свободы ЕАЭС - огромное преимущество

16.04.2017 20:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Тему мигрантов в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» прокомментировал президент России.

«Во-первых, я понимаю обеспокоенность наших граждан. Современный мир так устроен, что полностью прекратить миграцию невозможно. Это касается не только России, это касается практически всех стран. Вопрос в том, чтобы наладить жесткий контроль за этими миграционными потоками. Во-вторых, подавляющее большинство людей, которые приезжают в Россию, все-таки приезжают работать, чтобы помочь своим семьям. Создание такой организации, как Евразийский экономический союз, предполагает свободное движение рабочей силы, капиталов, услуг, товаров. Это является огромным преимуществом для развития всех наших стран, именно огромным преимуществом», - отметил Владимир Путин.

Полную версию эксклюзивного интервью президента России телеканалу «МИР» смотрите и читайте здесь.

 
 
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В эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» президент России назвал условия, помогающие странам Союза развивать свои экономики.

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