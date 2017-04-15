Тему мигрантов в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» прокомментировал президент России.

«Во-первых, я понимаю обеспокоенность наших граждан. Современный мир так устроен, что полностью прекратить миграцию невозможно. Это касается не только России, это касается практически всех стран. Вопрос в том, чтобы наладить жесткий контроль за этими миграционными потоками. Во-вторых, подавляющее большинство людей, которые приезжают в Россию, все-таки приезжают работать, чтобы помочь своим семьям. Создание такой организации, как Евразийский экономический союз , предполагает свободное движение рабочей силы, капиталов, услуг, товаров. Это является огромным преимуществом для развития всех наших стран, именно огромным преимуществом», - отметил Владимир Путин.

Полную версию эксклюзивного интервью президента России телеканалу «МИР» смотрите и читайте здесь .