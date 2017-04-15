О местных жителях еще белорусский классик Иван Мележ сказал: люди на болоте. Именно здесь, в деревне Доброславка, живут женщины, которые поют. Всегда. К ним и отправилась корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

Татьяна Ковалевич и Жанна Быкович - самородки. Гармошку, баян, барабан и трещотку освоили сами, а поют так, шутят местные, что Мадонна позавидует!

Женщины работают в местном клубе. Татьяна - директором, Жанна - художественным руководителем. К такой веселой жизни пришли, скорее, от безысходности. Школа, где работала Жанна, закрылась. Штукатур-плиточник-облицовщик и швея-мотористка Татьяна трудоустроиться в деревне по специальности не смогла. Так и спелись.