﻿ Трещотка, барабан и песня: как живут в белорусских селах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трещотка, барабан и песня: как живут в белорусских селах

16.04.2017 22:23 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

О местных жителях еще белорусский классик Иван Мележ сказал: люди на болоте. Именно здесь, в деревне Доброславка, живут женщины, которые поют. Всегда. К ним и отправилась корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

Татьяна Ковалевич и Жанна Быкович - самородки. Гармошку, баян, барабан и трещотку освоили сами, а поют так, шутят местные, что Мадонна позавидует!

Женщины работают в местном клубе. Татьяна - директором, Жанна - художественным руководителем. К такой веселой жизни пришли, скорее, от безысходности. Школа, где работала Жанна, закрылась. Штукатур-плиточник-облицовщик и швея-мотористка Татьяна трудоустроиться в деревне по специальности не смогла. Так и спелись.

Из грязи в князи
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полесская деревушка Доброславка считается самой веселой в округе. Здесь все знают женщин, которые всегда поют.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Эксклюзив от президентов: «МИР» снял фильм к юбилею ОДКБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика