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Трещотка, барабан и песня: как живут в белорусских селах
16.04.2017 22:23 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
О местных жителях еще белорусский классик Иван Мележ сказал: люди на болоте. Именно здесь, в деревне Доброславка, живут женщины, которые поют. Всегда. К ним и отправилась корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.
Татьяна Ковалевич и Жанна Быкович - самородки. Гармошку, баян, барабан и трещотку освоили сами, а поют так, шутят местные, что Мадонна позавидует!
Женщины работают в местном клубе. Татьяна - директором, Жанна - художественным руководителем. К такой веселой жизни пришли, скорее, от безысходности. Школа, где работала Жанна, закрылась. Штукатур-плиточник-облицовщик и швея-мотористка Татьяна трудоустроиться в деревне по специальности не смогла. Так и спелись.
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