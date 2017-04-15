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Эксклюзив от президентов: «МИР» снял фильм к юбилею ОДКБ

16.04.2017 21:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В преддверии юбилейного саммита президенты стран ОДКБ дали эксклюзивное интервью телеканалу «МИР». Пять важнейших разговоров в предельно сжатые сроки. Такое произошло впервые в истории нашей телекомпании. Съемка с участием первых лиц - всегда дело ответственное. Тем более, если речь об эксклюзивных интервью.

«Когда ты снимаешь президентов, все сходится в одну точку, напряжение очень большое. Всегда, когда проходят такие съемки, все ломается, выключается, падают приборы… Напряжение идет в одну секунду. У нас падал прибор, чуть не разбился, еле поймали, пропадал звук. Но это все было в начале интервью, когда пошло само интервью, все было тихо-спокойно», - рассказывает главный оператор МТРК «МИР» Дмитрий Ходаковский.

Запись глав пяти государств - Армении, Кыргызстана, Беларуси, Казахстана и России. Всего за 19 дней съемочная группа проделала путь длиной в 19 тысяч километров - это половина кругосветного путешествия – с оборудованием весом в 350 килограммов.

Для записи интервью использовали шесть камер и кран. Времени на установку аппаратуры - в обрез. Ведь все происходит не в съемочном павильоне. Схемы расстановки расписывали заранее, даже проводили тренировки.

Мировой эксклюзив
 
 
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За 19 дней съемочная группа проехала 19 тысяч километров, чтобы записать пять эксклюзивных интервью, в которых президенты Владимир Путин, Серж Саргсян, Александр...

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