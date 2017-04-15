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Эксклюзив телеканалу «МИР»: лидеры ОДКБ - о реальной борьбе с ИГ

16.04.2017 17:10 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Бишкеке прошла неформальная встреча лидеров стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Переговоры лидеров Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана проходили за закрытыми дверями без журналистов.

В мае альянсу шести стран исполнится 25 лет. Четверть века - серьезный срок. Сегодня ОДКБ - это общая Ответственность, Доверие, Кооперация и самое главное общая Безопасность - это слово в последнее время приобрело особый смысл. Главная угроза, с которой приходится бороться, - международный терроризм. Рядом - Афганистан с талибами. И, конечно, - ИГ - группировка, запрещенная в СНГ.

По разным данным, в рядах «Исламского государства» воюют около 20 тысяч иностранных рекрутов. Половина боевиков - это граждане стран Содружества. Цифра пугает и заставляет задуматься. Ведь они могут вернуться на родину, залечь на дно, а потом в какой-то момент превратиться в живых бомб.

Мировой эксклюзив
 
 
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