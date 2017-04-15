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Эксклюзив телеканалу «МИР»: лидеры ОДКБ - о реальной борьбе с ИГ
16.04.2017 17:10 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Бишкеке прошла неформальная встреча лидеров стран-участниц
В мае альянсу шести стран исполнится 25 лет. Четверть века - серьезный срок. Сегодня ОДКБ - это общая Ответственность, Доверие, Кооперация и самое главное общая Безопасность - это слово в последнее время приобрело особый смысл. Главная угроза, с которой приходится бороться, - международный терроризм. Рядом - Афганистан с талибами. И, конечно, -
По разным данным, в рядах «Исламского государства» воюют около 20 тысяч иностранных рекрутов. Половина боевиков - это граждане стран Содружества. Цифра пугает и заставляет задуматься. Ведь они могут вернуться на родину, залечь на дно, а потом в какой-то момент превратиться в живых бомб.
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