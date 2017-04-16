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Минск назвал цену на российский газ в 2018 году

16.04.2017 22:39 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Стоимость российского газа для Беларуси в 2018 году составит $129 за тысячу кубометров. Об этом в интервью белорусскому телевидению заявил вице-премьер Владимир Семашко. По словам чиновника, эта цена не будет зависеть от мировой конъюнктуры, передает «Интерфакс».

Семашко уточнил, что если бы Минск и Москва не достигли нового соглашения, то цена бы составляла порядка $150, сейчас же имеет место «существенная скидка». Более того, он указал, что в 2019 году стоимость российского топлива для Беларуси упадет еще на $2.

«Мы должны в рамках межправсоглашения подписать на 2018-2019 годы с «Газпромом» новый контракт. И чтобы понять дальше, как подписывать в 2019 году на 2020-2023 годы, нам надо будет иметь подходы, которые мы договорились сформулировать до 1 июля 2019 года. То есть обозначить траекторию движения к равным ценам», - заключил вице-премьер.

Также он рассказал, что все 24 млн тонн российской нефти будут поступать в Беларусь по трубопроводу, увеличенные поставки начнутся со вторника. Ранее 1 млн отправляли железнодорожным транспортом, что было сопряжено с определенными издержками.

Напомним, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили проблемы взаимоотношений двух стран 3 апреля. После этого главы государств заявили, что спорных вопросов не осталось, и в ближайшее время достигнутые договоренности будут зафиксированы в документах.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам вице-премьера республики Владимира Семашко, вне зависимости от конъюнктуры она составит $129 за тысячу кубометров.

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