«Подушка безопасности» для 190 миллионов человек - такую характеристику Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) дал российский президент Владимир Путин на встрече глав стран «большой пятерки» в Бишкеке. Обсуждали не только достижения, но и проблемы, а их немало. Для подобного формата была типичная повестка дня, но все же переговоры можно называть уникальными. К организации присматривается еще одна страна – Молдова, которая совсем недавно признавала только один, европейский вектор, отмечает корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Драгнев.

Баурсаки и цветы - в Бишкеке президента Молдовы встречают как своего. Пускай и прилетел Игорь Додон регулярным рейсом, а не спецбортом. На саммит с другими лидерами стран-участниц ЕАЭС - в кортеже. Из аэропорта президентов привезли в резиденцию «Ала-Арча». Путь к дому приемов идет сквозь березовую рощу. Почти на каждой выцарапаны имена, фамилии и годы службы. Говорят, эти следы оставляют на память солдаты из охраны резиденции. Некоторые записи датированы 1997-м. Алмазбек Атамбаев не злопамятный -березы не закрасили и не срубили.

В Бишкеке Игоря Додона ждали хорошие новости. Молдова теперь может рассчитывать на статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Намерения серьезные. Даже на входе в зал заседания флаг Молдовы был установлен вместе с флагами других стран «большой пятерки».

«Мы сделали первые, очень непростые, смелые шаги. Но то, что вы пригласили, мы приехали и принципиально договорились - это самое важное. Хочу вас заверить - в моем лице вы можете быть уверены, что получили и партнера, и друга», - сказал президент Молдовы Игорь Додон.

Дружба со странами Евразийского союза - дело выгодное, рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» рассказал президент Путин.

«Если посмотреть на такие страны, как, например, Кыргызстан или Армения, которые позже присоединились к ЕАЭС, совершенно очевидно преимущество. У них объемы торговли с нами резко увеличились. Для Кыргызстана вообще, по-моему, в 2,5 раза. А, скажем, по Армении на 80% объемы торговли увеличились», - отметил российский лидер.

Сегодня ЕАЭС объединяет рынки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. На одной территории - 190 миллионов человек. Все вместе. Но все разные.