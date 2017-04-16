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Лукашенко пообещал строить жилье в регионах
16.04.2017 21:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр — Sputnik. Жилье в Беларуси будут строить на местах, заявил в воскресенье в городе Барань (Оршанский район) президент Беларуси Александр Лукашенко.
© Sputnik Сергей Гунеев
Глава государства в честь праздника Пасхи посетил церковь города Барань, где
Подчеркнул белорусский лидер и то, что хочет, чтобы белорусы оставались жить в своих регионах.
"Минск мы строить прекращаем. Мы не хотим все население перетащить в одно место, как это в России происходит", — отметил Лукашенко.
Президент признал: пока он ехал по Оршанскому району, заметил, что виды красивые и что "жить здесь можно". Лукашенко также пообещал строить больше жилья в регионе.
Он отметил, что скоро в Орше состоится выездное заседание правительства.
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Глава государства отметил, что расширение Минска останавливается, в то же время планируется развитие регионов.
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