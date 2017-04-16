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Лукашенко пообещал строить жилье в регионах

16.04.2017 21:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр — Sputnik. Жилье в Беларуси будут строить на местах, заявил в воскресенье в городе Барань (Оршанский район) президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко пообещал строить жилье в регионах
© Sputnik Сергей Гунеев
Президент об Оршанском районе: местные начальники медленно шевелятся

Глава государства в честь праздника Пасхи посетил церковь города Барань, где зажег пасхальную свечу и пообщался с местными жителями. Глава государства обещал разобраться с проблемами региона и заверил, что в целом для страны год будет переломным.

Подчеркнул белорусский лидер и то, что хочет, чтобы белорусы оставались жить в своих регионах.

"Минск мы строить прекращаем. Мы не хотим все население перетащить в одно место, как это в России происходит", — отметил Лукашенко.

Президент признал: пока он ехал по Оршанскому району, заметил, что виды красивые и что "жить здесь можно". Лукашенко также пообещал строить больше жилья в регионе.

Он отметил, что скоро в Орше состоится выездное заседание правительства.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что расширение Минска останавливается, в то же время планируется развитие регионов.

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