МИНСК, 16 апр — Sputnik. Жилье в Беларуси будут строить на местах, заявил в воскресенье в городе Барань (Оршанский район) президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik Сергей Гунеев Президент об Оршанском районе: местные начальники медленно шевелятся

Глава государства в честь праздника Пасхи посетил церковь города Барань, где зажег пасхальную свечу и пообщался с местными жителями . Глава государства обещал разобраться с проблемами региона и заверил, что в целом для страны год будет переломным.

Подчеркнул белорусский лидер и то, что хочет, чтобы белорусы оставались жить в своих регионах.

"Минск мы строить прекращаем. Мы не хотим все население перетащить в одно место, как это в России происходит", — отметил Лукашенко.

Президент признал: пока он ехал по Оршанскому району, заметил, что виды красивые и что "жить здесь можно". Лукашенко также пообещал строить больше жилья в регионе.

Он отметил, что скоро в Орше состоится выездное заседание правительства.