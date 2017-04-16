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Барановичи украшают цветочницами и декоративными велопарковками

17.04.2017 07:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В Барановичах воплощается в жизнь разработанный городскими властями проект вертикального озеленения, пишет газета «Наш край».

















На улицах города можно увидеть изящные малые архитектурные формы, выполненные специалистами городского ЖКХ.

Одной из первых приобрела и установила цветочницу и велопарковку центральная аптека № 10.

— Велопарковка нам была очень нужна, — рассказала заведующая аптекой Светлана Барткевич. — Мы видим, что наши горожане активно перемещаются на велосипедах, поэтому для своих посетителей с удовольствием добавили комфорта. Теперь они могут приезжать к нам на своем двухколесном транспорте, спокойно его оставлять (к тому же велопарковка установлена так, что попадает под обзор видеокамеры).

— И конечно, не смогли мы отказаться от предложения установить цветочницы, украсить аптеку, добавить хорошего настроения горожанам, — продолжает рассказывать Светлана Константиновна. — Выбрали «Элегии», две рядом они образуют сердце.

Центральная аптека уже заключила договор со службой озеленения городского ЖКХ на обслуживание цветочницы: посадку цветов и уход за ними.

— Как только погодные условия позволят, высадим цветы, пусть радуют жителей нашего города, — сказал генеральный директор ГЖКХ Григорий Кособуцкий.

 
 
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На улицах города можно увидеть изящные малые архитектурные формы, выполненные специалистами городского ЖКХ.

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