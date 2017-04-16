﻿ Пасмурно и ночные заморозки. Погода в Могилеве на неделю. 21.by
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Пасмурно и ночные заморозки. Погода в Могилеве на неделю

17.04.2017 08:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Третья неделя апреля так и не принесет в Могилев долгожданной весенней погоды — теплой и солнечной. Будет пасмурно, днем — не выше +6°С, а по ночам — заморозки. К выходным заметно теплее не станет.


Фото: bankoboev.ru

Сегодня, 17 апреля, днем обещают около +2°С, ночью — -3°С. Погода будет преимущественно пасмурной.

Во вторник по-прежнему будет пасмурно, но потеплеет днем до +5°С.

19 апреля, в среду, — снова похолодание до +3°С днем. До середины дня прогнозируют сильный порывистый ветер.

В четверг потеплеет лишь на градус — до +4°С днем. Ночью — по-прежнему легкий мороз: до -2°С.

Первая половина пятницы, 21 апреля, обещает быть солнечной и более теплой — будет до +6°С. Однако при этом возможен и сильный порывистый ветер до 12 м/с.

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Теги: Могилев
 
 
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Третья неделя апреля так и не принесет долгожданной весенней погоды - теплой, солнечной.

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