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Погода в Гродно и области на неделю: холодно, облачно, возможен мокрый снег
17.04.2017 09:09 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящая неделя жителей Гродненщины не порадует теплой весенней погодой. Дни скорее будут напоминать ранний март — с ночными заморозками и бодрящими холодными утрами. Синоптики обещают дождливую, пасмурную погоду с прояснениями, а температура воздуха прогреется в некоторые дни всего лишь до +9°C. В выходные возможен мокрый снег. О погоде в регионе
В понедельник, 17 апреля, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем + +2.+4°C. Вечером — +1…+3 °C.
Во вторник, 18 апреля, утром будет ясно, а днем — переменная облачность. Температура воздуха днем +4…+6°C.
В среду, 19 апреля, утром температура будет 0…-2°C. Днем будет немного теплее —
В четверг, 20 апреля, ночь заморозки — −1…−3°C. Температура воздуха днем составит
В пятницу, 21 апреля, облачно и ветрено. Порывы ветра будут достигать 15 м/c. Температура воздуха днем прогреется всего до +6…+8°C.
В выходные в регионе будет облачно с прояснениями. В субботу — дождь и ветер. В воскресенье — облачно и дождливо. Ночью — взможен мокрый снег. Температура воздуха днем — +7…+9 °C.
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Предстоящая неделя жителей Гродненщины не порадует теплой весенней погодой. Дни скорее будут напоминать ранний март - с ночными заморозками и бодрящими холодными...
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