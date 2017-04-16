Предстоящая неделя жителей Гродненщины не порадует теплой весенней погодой. Дни скорее будут напоминать ранний март — с ночными заморозками и бодрящими холодными утрами. Синоптики обещают дождливую, пасмурную погоду с прояснениями, а температура воздуха прогреется в некоторые дни всего лишь до +9°C. В выходные возможен мокрый снег. О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В понедельник, 17 апреля, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем + +2.+4°C. Вечером — +1…+3 °C.

Во вторник, 18 апреля, утром будет ясно, а днем — переменная облачность. Температура воздуха днем +4…+6°C.

В среду, 19 апреля, утром температура будет 0…-2°C. Днем будет немного теплее —

+3…+5°C. Днем синоптики обещают переменную облачность, утром — ясно.

В четверг, 20 апреля, ночь заморозки — −1…−3°C. Температура воздуха днем составит

+3.+5°C. Сплошная облачность, но без осадков.

В пятницу, 21 апреля, облачно и ветрено. Порывы ветра будут достигать 15 м/c. Температура воздуха днем прогреется всего до +6…+8°C.

В выходные в регионе будет облачно с прояснениями. В субботу — дождь и ветер. В воскресенье — облачно и дождливо. Ночью — взможен мокрый снег. Температура воздуха днем — +7…+9 °C.

Погода в Гродно и области.

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