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Оршанцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу
17.04.2017 — Новости Общества | Аршанская газета
18 апреля ежегодно отмечается Международный день памятников и исторических мест. Много памятников и в нашем родном городе, ведь Орша – один из древнейших городов Беларуси. Немало великих людей она повидала на своём веку. В стане громадных держав воевала. Претерпела множество битв и сражений. Её захватывали, освобождали, а она раз за разом поднималась из руин и пепла, чтобы продолжить свою историю.
В. МОИСЕЕВА,
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18 апреля ежегодно отмечается Международный день памятников и исторических мест. Много памятников и в нашем родном городе, ведь Орша –
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