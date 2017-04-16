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Оршанцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу

17.04.2017 — Новости Общества | Аршанская газета  
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18 апреля ежегодно отмечается Международный день памятников и исторических мест. Много памятников и в нашем родном городе, ведь Орша – один из древнейших городов Беларуси. Немало великих людей она повидала на своём веку. В стане громадных держав воевала. Претерпела множество битв и сражений. Её захватывали, освобождали, а она раз за разом поднималась из руин и пепла, чтобы продолжить свою историю.

Немало больших и малых событий произошло на здешних днепровских берегах, не раз неузнаваемо изменялся за прошедшее время облик города. О далеком и близком прошлом Орши и сейчас могут поведать многие уголки города, сохранившиеся памятники старины, давние предания и воспоминания старожилов.
Музей истории и культуры города Орши, филиал музейного комплекса истории и культуры Оршанщины, приглашает всех желающих принять участие в пешеходной экскурсии «Листая страницы истории» по историческому центру города.
Проведение экскурсии приурочено к 950-летию города. Чем не повод узнать про любимый город больше? Ждем вас 23 апреля 2017 года в 11.00 у музея истории и культуры города Орши, расположенного по адресу: ул. Владимира Ленина, 9. Телефон для справок 8 (0216) 51-25-51.

В. МОИСЕЕВА,
старший научный сотрудник музея истории и культуры г. Орши.

 
 
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18 апреля ежегодно отмечается Международный день памятников и исторических мест. Много памятников и в нашем родном городе, ведь Орша –

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