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Идет набор инвалидов-колясочников в лагерь активной реабилитации
17.04.2017 — Новости Общества | Аршанская газета
Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников объявила набор инвалидов, передвигающихся в инвалидных колясках, в лагерь активной реабилитации.
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Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников объявила набор инвалидов, передвигающихся в инвалидных колясках, в лагерь активной реабилитации. Подробная...
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