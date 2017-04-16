Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников объявила набор инвалидов, передвигающихся в инвалидных колясках, в лагерь активной реабилитации.

Подробная информация здесь: http://raik.by/novosti/priglashaem-invalidov-kolyasochnikov-na-slyot-aktivnoj-reabilitatsii-2017-goda/

Лагерь активной реабилитации пройдёт с 15 по 27 июля 2017 года на базе специализированного образовательно-реабилитационного центра РУП БПОВЦ (г. Минск, ул. Одоевского, 10).

В рамках единственного подобного рода на территории Белауси лагеря в течение 10 дней 30 участников из всех регионов страны учатся самостоятельно жить в инвалидной коляске и в социуме. Обучение проводят инструкторы ОО «РАИК», которые тоже передвигаются в инвалидных колясках.

О наших лагерях много говорилось в СМИ, лагеря поддерживают Министерством спорта и туризма и Министерством труда и социальной защиты.

Участие, проживание и питание в лагере бесплатное. Участники могут заполнить анкету на лагерь по этому адресу: www.raik.by/lager

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Идет набор инвалидов-колясочников в лагерь активной реабилитации Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников объявила набор инвалидов, передвигающихся в инвалидных колясках, в лагерь активной реабилитации. Подробная...