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Идет набор инвалидов-колясочников в лагерь активной реабилитации

17.04.2017 — Новости Общества | Аршанская газета  
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Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников объявила набор инвалидов, передвигающихся в инвалидных колясках, в лагерь активной реабилитации.
Подробная информация здесь: http://raik.by/novosti/priglashaem-invalidov-kolyasochnikov-na-slyot-aktivnoj-reabilitatsii-2017-goda/
Лагерь активной реабилитации пройдёт с 15 по 27 июля 2017 года на базе специализированного образовательно-реабилитационного центра РУП БПОВЦ (г. Минск, ул. Одоевского, 10).
В рамках единственного подобного рода на территории Белауси лагеря в течение 10 дней 30 участников из всех регионов страны учатся самостоятельно жить в инвалидной коляске и в социуме. Обучение проводят инструкторы ОО «РАИК», которые тоже передвигаются в инвалидных колясках.
О наших лагерях много говорилось в СМИ, лагеря поддерживают Министерством спорта и туризма и Министерством труда и социальной защиты.
Участие, проживание и питание в лагере бесплатное. Участники могут заполнить анкету на лагерь по этому адресу: www.raik.by/lager

 
Теги: Минск
 
 
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Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников объявила набор инвалидов, передвигающихся в инвалидных колясках, в лагерь активной реабилитации. Подробная...

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