МИНСК, 17 апр — Sputnik. Сложные погодные условия не повлияли на работу Национального аэропорта Минск. Все рейсы, согласно онлайн табло прилетов и вылетов, осуществляются по расписанию, без переносов и задержек.



© Sputnik Руслан Кривобок Снег и ветер не повлияли на работу основной сети энергосистемы

Синоптики объявили на понедельник оранжевый уровень опасности. В Гидрометцентре предупредили, что ночью и утром понедельника по республике и Минску на дорогах возможна гололедица.

В течение дня синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Преимущественно по северо-восточной половине кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха +1..+7°C. Мокрый снег возможен в Минске, воздух в столице днем прогреется до +3..+5°C.