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Рейсы по расписанию: аэропорт работает в штатном режиме

17.04.2017 09:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik.  Сложные погодные условия не повлияли на работу Национального аэропорта Минск. Все рейсы, согласно онлайн табло прилетов и вылетов, осуществляются по расписанию, без переносов и задержек.

Рейсы по расписанию: аэропорт работает в штатном режиме
© Sputnik Руслан Кривобок
Снег и ветер не повлияли на работу основной сети энергосистемы

Синоптики объявили на понедельник оранжевый уровень опасности. В Гидрометцентре предупредили, что  ночью и утром понедельника по республике и Минску на дорогах возможна гололедица.

В течение дня синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Преимущественно по северо-восточной половине кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха +1..+7°C. Мокрый снег возможен в Минске, воздух в столице днем прогреется до +3..+5°C.

 
Теги: Минск
 
 
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Оранжевый уровень опасности из-за погодных условий сохраняется второй день, но на работу Национального аэропорта непогода не повлияла – вылеты и прилеты...

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