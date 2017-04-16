И без того поздняя весна неожиданно включила заднюю. Такого холода в конце апреля не припомнят даже старожилы. Но синоптики неумолимы — будет еще хуже.





В понедельник и вторник ситуацию днем будет спасать солнце — плюс семь. Но в среду исчезнет и оно. Как результат — температура воздуха не поднимется выше +5°С днем. Вечером — всего плюс два. Ночью заморозки до минус трех. Выравниваться ситуация начнет лишь в пятницу.

Погода в Гомеле и области