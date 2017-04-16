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До минус трех. Погода в Гомеле на неделю
17.04.2017 10:20 — Новости Общества | Tut.by
И без того поздняя весна неожиданно включила заднюю. Такого холода в конце апреля не припомнят даже старожилы. Но синоптики неумолимы — будет еще хуже.
В понедельник и вторник ситуацию днем будет спасать солнце — плюс семь. Но в среду исчезнет и оно. Как результат — температура воздуха не поднимется выше +5°С днем. Вечером — всего плюс два. Ночью заморозки до минус трех. Выравниваться ситуация начнет лишь в пятницу.
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И без того поздняя весна неожиданно включила заднюю. Такого холода в конце апреля не припомнят даже старожилы. Но синоптики неумолимы - будет еще хуже.
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