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Медики: больше пациентов c травмами из-за погоды не стало

17.04.2017 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Увеличения числа пострадавших в связи с неблагоприятными погодными условиями не зафиксировано, сообщил Sputnik в понедельник заместитель главного врача по хирургии Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Шиманский.

Медики: больше пациентов c травмами из-за погоды не стало
© Sputnik Евгений Епанчинцев
Синоптики ждут настоящую весну только к концу апреля

Оранжевый уровень опасности был объявлен синоптиками на Пасху — из-за сильного ветра, мокрого снега и гололедицы. Подобная погода сохранится и в понедельник 17 апреля.

В больницу в воскресенье с разными видами травм поступило порядка 170 человек. Как заметил собеседник агентства, это стандартное число обращений.

"Примерно столько же обращений было в четверг и пятницу", — сказал медик.

Больница работает в штатном режиме, добавил Шиманский.

Как сообщили Sputnik в 6-й городской клинической больнице, увеличения числа поступивших с травмами также не наблюдается.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье в больницу СМП Минска поступило 170 человек, учреждение работает в штатном режиме.

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