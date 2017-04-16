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Медики: больше пациентов c травмами из-за погоды не стало
17.04.2017 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр — Sputnik. Увеличения числа пострадавших в связи с неблагоприятными погодными условиями не зафиксировано, сообщил Sputnik в понедельник заместитель главного врача по хирургии Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Шиманский.
© Sputnik Евгений Епанчинцев
Оранжевый уровень опасности был объявлен синоптиками на Пасху — из-за сильного ветра,
В больницу в воскресенье с разными видами травм поступило порядка 170 человек. Как заметил собеседник агентства, это стандартное число обращений.
"Примерно столько же обращений было в четверг и пятницу", — сказал медик.
Больница работает в штатном режиме, добавил Шиманский.
Как сообщили Sputnik в 6-й городской клинической больнице, увеличения числа поступивших с травмами также не наблюдается.
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В воскресенье в больницу СМП Минска поступило 170 человек, учреждение работает в штатном режиме.
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