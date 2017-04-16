МИНСК, 17 апр — Sputnik. Увеличения числа пострадавших в связи с неблагоприятными погодными условиями не зафиксировано, сообщил Sputnik в понедельник заместитель главного врача по хирургии Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Шиманский.



© Sputnik Евгений Епанчинцев Синоптики ждут настоящую весну только к концу апреля

Оранжевый уровень опасности был объявлен синоптиками на Пасху — из-за сильного ветра, мокрого снега и гололедицы . Подобная погода сохранится и в понедельник 17 апреля.

В больницу в воскресенье с разными видами травм поступило порядка 170 человек. Как заметил собеседник агентства, это стандартное число обращений.

"Примерно столько же обращений было в четверг и пятницу", — сказал медик.

Больница работает в штатном режиме, добавил Шиманский.

Как сообщили Sputnik в 6-й городской клинической больнице, увеличения числа поступивших с травмами также не наблюдается.