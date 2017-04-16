Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми при поддержке бойцов отряда милиции особого назначения УВД Гомельского облисполкома перекрыли в Гомеле канал вывоза девушек за границу для занятия проституцией. Подробности сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Во время спецоперации задержана подозреваемая - 20-летняя гражданка Таджикистана. Она специально прибыла в Гомель, чтобы доставить двух гомельчанок, 25 и 30 лет, в Санкт-Петербург. Задержание происходило на железнодорожном вокзале при попытке посадки в поезд. Во время обыска у курьера "живого товара" обнаружены проездные документы и паспорта завербованных жительниц Гомеля.

"В ходе предварительного расследования установлено, что связь с девушками наладили через соцсеть в интернете. Потенциальный работодатель не скрывал, что им предстоит заниматься проституцией. В личной переписке обсуждались условия работы, проживание и заработок", - рассказала старший следователь Гомельского городского отдела Следственного комитета Елена Ахмед.

Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией) УК. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

