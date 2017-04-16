Предстоящая неделя будет холодной: средняя температура воздуха ожидается на 3-7 градусов ниже нормы, такой температурный режим характерен для середины марта. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Большую часть недели погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

18 апреля, во вторник, преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -1...-7°С, по северо-востоку -8...-10°С; днем +3...+8°С, в южных районах до +10°С.

19 апреля, в среду, преимущественно без осадков. Температура ночью 0...-7°С, по северо-востоку до -9°С; днем +3...+8°С.

В четверг, 20 апреля, без осадков. Температура ночью -2...-9°С, по северу в отдельных районах до -11°С; днем +3...+8, по западу до +10°С.

21 апреля, в пятницу, ночью без осадков, а утром к северо-западным районам страны подойдет атмосферный фронт, где и ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью -1...-8°С, по востоку при прояснениях до -10°С; днем +4...+10°С, по югу до +12°С.

В ближайщие выходные погоду будут формировать атмосферные фронты циклона над Скандинавией. Ожидается пасмурная с осадками погода. Ночные температуры немного повысятся, а дневные останутся в тех же пределах.

В субботу, 22 апреля, на большей части территории Беларуси кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью 0...+6°С, днем +4...+11°С.

23 апреля, в воскресенье, на большей части территории страны кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром слабый туман. Температура ночью -2..+4°С, днём +4...+11°С.

По предварительному прогнозу, более теплая погода прогнозируется в последней пятидневке апреля.

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