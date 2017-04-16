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"Севшая" на 12 лет за экстази минчанка вербовала проституток на Кипр

17.04.2017 11:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Следствие выяснило новые подробности в отношении жительницы Минска, которая была приговорена к 12 годам лишения свободы за перевозку экстази из Кипра в Беларусь, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

Ранее 25-летняя минчанка была задержана в Национальном аэропорту Минск, в ее багаже были найдены таблетки которые экспертиза квалифицировала как экстази, за что фигурантка дела и получила срок. Однако в отношении девушки было возбуждено еще одно уголовное дело — за организацию канала перевозки проституток на Северный Кипр.

"С декабря 2015 года по январь 2016 года через Интернет девушка вовлекла и пыталась вывезти в город Эркан Северного Кипра для занятия проституцией 28-летнюю минчанку. Установлено, что девушка вместе со своими подельниками из Беларуси, России и Украины завербовала еще более 10 белорусок, а также гражданок Ливана, Молдовы, Казахстана, Украины, России", — рассказали в ГУВД.

Там отметили, что "работодатель" обещала согласившимся на "работу в ночном клубе" девушкам комфортные условия работы и очень высокие заработки, однако по приезду на Кипр их сразу же ждал долг в три тысячи долларов (за авиабилеты, визу, медосмотр, одежду и прочее) и угрозы применить физическую силу при отказе от "работы".

"Проституцией девушки должны были заниматься обязательно, даже если изначально оговаривалось, что они будут только лишь танцевать в клубе. В спиртные напитки девушек подмешивались наркотики, чтобы подавить их волю к сопротивлению", — отметили правоохранители.

По информации ГУВД, белоруски, которых вербовала фигурантка и ее подельники, уже вернулись на родину. В отношении минчанки и ее "коллег" из других стран проводятся следственные действия.

 
Теги: Минск
 
 
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"Работодатель" обещала девушкам комфортные условия работы в ночном клубе танцовщицами, а на самом деле их заставляли заниматься проституцией.

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