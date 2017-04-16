﻿ В Витебске побит рекорд по высоте снега в середине апреля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске побит рекорд по высоте снега в середине апреля

17.04.2017 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Витебске утро 17 апреля стало самым снежным, сообщили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды.


Фото: группа «Типичный Витебск» во «ВКонтакте»

«Утром 17 апреля в Витебске высота снежного покрова составила 9 см. Это самое высокое значение за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд зафиксировали в 1983 году, тогда в областном центре было 7 см снега», — рассказали в облгидромете.

Сегодня в Витебске может быть побит и температурный рекорд. На протяжении дня ожидается от 1 до 3 градусов тепла. А как самый холодный день 17 апреля вошел в историю в 1979 году с температурой плюс 3,4 градуса. Самая холодная ночь отмечена в Витебске в 1983 году — столбики термометров опустились до отметки минус 5,3 градуса.

Что касается температурных максимумов 17 апреля, то самый теплый день был в 1972 году: тогда в Витебске было плюс 22,5 градуса. А самая теплая ночь — в 1999 году со значением 11,5 градуса тепла.

Неожиданный апрель. Витебскую область заметает

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 17 апреля в Витебске высота снежного покрова составила 9 см. Предыдущий рекорд - 7 см - зафиксировали в 1983 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Севшая" на 12 лет за экстази минчанка вербовала проституток на Кипр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика