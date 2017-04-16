В Витебске утро 17 апреля стало самым снежным, сообщили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды.



Фото: группа «Типичный Витебск» во «ВКонтакте»

«Утром 17 апреля в Витебске высота снежного покрова составила 9 см. Это самое высокое значение за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд зафиксировали в 1983 году, тогда в областном центре было 7 см снега», — рассказали в облгидромете.

Сегодня в Витебске может быть побит и температурный рекорд. На протяжении дня ожидается от 1 до 3 градусов тепла. А как самый холодный день 17 апреля вошел в историю в 1979 году с температурой плюс 3,4 градуса. Самая холодная ночь отмечена в Витебске в 1983 году — столбики термометров опустились до отметки минус 5,3 градуса.

Что касается температурных максимумов 17 апреля, то самый теплый день был в 1972 году: тогда в Витебске было плюс 22,5 градуса. А самая теплая ночь — в 1999 году со значением 11,5 градуса тепла.

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