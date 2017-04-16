Идея о возведении мемориала на месте деревни Ола, в которой в 1944 году фашисты сожгли и расстреляли 1758 человек, из них 950 детей, впервые возникла у почетного гражданина Светлогорска Изяслава Котлярова. Именно он и перечислил первую сумму на специально созданный благотворительный счет.





Как сообщает светлогорский сайт lovesun.by, проект будущего мемориала уже одобрен, его, совместно с профессиональным ландшафтным дизайнером, разработала Марина Быкова.



Сегодня на месте трагедии расположены братская могила, где захоронено свыше 700 советских военных, партизан и мирных жителей, а также крест, напоминающий о тех ужасных событиях.



14 января 1944 года в деревне Ола фашисты сожгли и расстреляли 1758 человек, из них 950 детей. Это в 12 раз больше, чем в Хатыни.

По словам Котлярова, оргкомитет по возведению мемориала прилагает все усилия, чтобы уменьшить количество финансовых расходов на его создание. Многое делается добровольцами бесплатно. Но даже по самым скромным подсчетам, затраты на возведение памятника составят минимум 50 тысяч рублей.



Так может выглядеть комплекс

Участники проекта обращаются к неравнодушным людям с просьбой поучавствовать в создании памятника и будут благодарны каждому переведенному на благотворительный счет рублю.

Благотворительный счет: ЦБУ № 322 филиала № 312 «АСБ Беларусбанк» в г. Светлогорске, Государственному предприятию «УКС Светлогорского района» (УНП 490 177 288) № 3132041610067 (счет в формате IBAN BY73AKBB31320416100673200000), УНП Банка 400 230 362, БИК 151 501 673.

Назначение платежа: «Благотворительные пожертвования по созданию и обслуживанию мемориального комплекса «Ола».