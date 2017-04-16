|
В деревне под Светлогорском, где во время войны уничтожили 1758 человек, хотят создать мемориал
17.04.2017 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Идея о возведении мемориала на месте деревни Ола, в которой в 1944 году фашисты сожгли и расстреляли 1758 человек, из них 950 детей, впервые возникла у почетного гражданина Светлогорска Изяслава Котлярова. Именно он и перечислил первую сумму на специально созданный благотворительный счет.
Как
По словам Котлярова, оргкомитет по возведению мемориала прилагает все усилия, чтобы уменьшить количество финансовых расходов на его создание. Многое делается добровольцами бесплатно. Но даже по самым скромным подсчетам, затраты на возведение памятника составят минимум 50 тысяч рублей.
Участники проекта обращаются к неравнодушным людям с просьбой поучавствовать в создании памятника и будут благодарны каждому переведенному на благотворительный счет рублю.
Благотворительный счет: ЦБУ № 322 филиала № 312 «АСБ Беларусбанк» в г. Светлогорске, Государственному предприятию «УКС Светлогорского района» (УНП 490 177 288) № 3132041610067 (счет в формате IBAN BY73AKBB31320416100673200000), УНП Банка 400 230 362, БИК 151 501 673.
Назначение платежа: «Благотворительные пожертвования по созданию и обслуживанию мемориального комплекса «Ола».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 января 1944 года на территории нынешнего Светлогорского района произошло страшное событие - в деревне Ола, где собрались люди из ближайших населенных пунктов,...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии