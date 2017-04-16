﻿ В деревне под Светлогорском, где во время войны уничтожили 1758 человек, хотят создать мемориал. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В деревне под Светлогорском, где во время войны уничтожили 1758 человек, хотят создать мемориал

17.04.2017 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Идея о возведении мемориала на месте деревни Ола, в которой в 1944 году фашисты сожгли и расстреляли 1758 человек, из них 950 детей, впервые возникла у почетного гражданина Светлогорска Изяслава Котлярова. Именно он и перечислил первую сумму на специально созданный благотворительный счет.


Как сообщает светлогорский сайт lovesun.by, проект будущего мемориала уже одобрен, его, совместно с профессиональным ландшафтным дизайнером, разработала Марина Быкова.


Сегодня на месте трагедии расположены братская могила, где захоронено свыше 700 советских военных, партизан и мирных жителей, а также крест, напоминающий о тех ужасных событиях.

14 января 1944 года в деревне Ола фашисты сожгли и расстреляли 1758 человек, из них 950 детей. Это в 12 раз больше, чем в Хатыни.

По словам Котлярова, оргкомитет по возведению мемориала прилагает все усилия, чтобы уменьшить количество финансовых расходов на его создание. Многое делается добровольцами бесплатно. Но даже по самым скромным подсчетам, затраты на возведение памятника составят минимум 50 тысяч рублей.


Так может выглядеть комплекс

Участники проекта обращаются к неравнодушным людям с просьбой поучавствовать в создании памятника и будут благодарны каждому переведенному на благотворительный счет рублю.

Благотворительный счет: ЦБУ № 322 филиала № 312 «АСБ Беларусбанк» в г. Светлогорске, Государственному предприятию «УКС Светлогорского района» (УНП 490 177 288) № 3132041610067 (счет в формате IBAN BY73AKBB31320416100673200000), УНП Банка 400 230 362, БИК 151 501 673.

Назначение платежа: «Благотворительные пожертвования по созданию и обслуживанию мемориального комплекса «Ола».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 января 1944 года на территории нынешнего Светлогорского района произошло страшное событие - в деревне Ола, где собрались люди из ближайших населенных пунктов,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске побит рекорд по высоте снега в середине апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика