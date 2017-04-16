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Школа, садики, "Грин Сити". Что до конца года откроют во Фрунзенском районе

17.04.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2017 году во Фрунзенском районе планируют открыть ряд социальных объектов, а также ввести торговый центр «Грин Сити». Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал глава района Артем Цуран.


«Сейчас строятся два садика: в Каменной Горке — 2 и 4, каждый на 190 мест. Кроме того, с 2016 года ведется капитальный ремонт с модернизацией яслей-сада № 259 на 150 мест на проспекте Пушкина, 60. Продолжается и реконструкция с капремонтом здания бывшего садика № 483 на 190 мест на улице Одинцова, 85. Планируется, что все эти объекты будут введены в строй в этом году», — сказал Цуран.

Помимо детских садов будут сданы в эксплуатацию 7 жилых домов в Каменной Горке — 2 и 3, на улице Глебки, в границах улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева. Планируется также открыть новую школу с бассейном в Домбровке, торговый центр «Грин Сити» с гипермаркетом «Грин» на улице Притыцкого.

«Важным событием станет и открытие лечебного корпуса Городской детской инфекционной клинической больницы на улице Якубовского», — добавил глава района.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, в районе введут в строй и новые жилые дома.

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