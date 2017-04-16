По мнению российского депутата Валерия Рашкина, эфирные обсуждения изнасилования и рассказы главной героини об опыте употребления алкоголя незаконны и могут вызвать негативное подражание у детей.

Пять выпусков программы «Пусть говорят» под общим названием «В разгар вечеринки» имели необычайно высокие рейтинги. В передаче обсуждалось изнасилование17-летней Дианы Шурыгиной, факт которого подвергался множеству сомнений. После эфиров девушка стала популярным видеоблогером и моделью, а обвиняемый Сергей Семенов по-прежнему отбывает наказание в тюрьме.

Инициативная группа москвичей обратилась к депутату Государственной Думы от КПРФ Валерию Рашкину с просьбой проанализировать законность этих откровенных эфиров.

Изучив тему, депутат решил, что дискутировать в эфире об изнасиловании несовершеннолетней нельзя. В запросе, направленном в Роскомнадзор, Рашкин попросил принять меры в отношении производителей программы «Пусть говорят». По словам депутата, был нарушен Федеральный закон, так как маркировка программы «Пусть говорят» «16 » запрещает обсуждения изнасилования. Также Диана Шурыгина рассказала об опыте употребления алкоголя, что могло вызвать у детей желание попробовать запрещенные вещества.

В ответ на запрос глава Роскомнадзора пообещал принять меры административного воздействия в отношении редакции телеканала «Первый канал». Какие именно меры – не уточнялось.

К сведению, психологи придерживаются мнения, что подобные программы, наоборот, помогают детям и их родителям совершать меньше ошибок. А Андрей Малахов так прокомментировал свое отношение к истории Дианы Шурыгиной: «У меня нет в этой истории симпатии ни к кому. Там все хороши. Наша миссия – помочь и привлечь внимание».

Автор: Евгений Артемьев

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