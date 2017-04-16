Могилевчанка Лидия Дайнеко перед поездкой на дачу зашла в «Евроопт» и купила овсяное печенье. Знала бы она тогда, к чему приведет обычный поход в магазин. Оказалось, что именно эта покупка стала судьбоносной: женщина выиграла главный приз 30 тура игры «Удача в придачу!» – квартиру в Минске.





— Мне не верится! Никак не укладывается в голове. Я в жизни не выиграла и рубля. Даже когда позвонили из студии, решила, что это розыгрыш, — делится эмоциями Лидия Дайнеко. — С утра был обычный день. Я хозяйничала на даче, ничего не «предвещало», как говорится. И тут обрушилось – звонок из студии, поздравления близких и друзей. Никто не поверил моим словам о выигрыше. Позвонила мужу рассказать о случившемся, и он сказал, что меня кто-то разыгрывает.

Лидия Дайнеко уже получила ключи и документы от новой квартиры в столице. Представьте себе – всего за несколько дней жизнь может измениться благодаря покупке обычных пряников. Дарить радость, создавать атмосферу праздника для всей семьи, сделать процесс покупки более приятным и удивлять – это то, как торговая сеть «Евроопт» проявляет свою заботу о покупателях – не красивыми лозунгами, а настоящими делами.

За все время игры «Удача в придачу!» жители Могилевской области стали обладателями квартиры в Минске, 10 автомобилей, более 80 мобильных гаджетов и более 17 000 денежных сертификатов на общую сумму более 500 000 долларов в эквиваленте. Игра «Удача в придачу!» уже обрела статус народной – ведь в ней принимает участие каждая пятая белорусская семья!

Так, игра «Удача в придачу!», захватившая страну, максимально проста и прозрачна, при этом не требует никаких усилий или вложений: покупаешь необходимые товары – имеешь шанс выиграть квартиру, машину и отдых. Бонстики, наделавшие столько шума, – это просто приятное дополнение к покупкам, которое радует детей. А как показала практика, еще и взрослых! Развитие электронных сервисов «Е-доставка» и «ГиперМолл» – это желание компании сделать доступным весь ассортимент столичных гипермаркетов для жителей даже самых маленьких и отдаленных деревень, при этом предложив наиболее доступные цены на товары.

Даже в мелочах «Евроопт» остается верен себе – в автомобилях, которые разыгрываются в игре «Удача в придачу!», установлены, в том числе, и автоматические коробки передач. Ведь большинство покупателей сети – женщины, а дамам удобнее и проще водить машину с такой трансмиссией! И уж тем более проявлением искренней заботы о покупателях стало желание «Евроопта» организовать для них достойный летний отдых.

Всю весну и лето в каждом туре игры «Удача в придачу!» 40 счастливчиков будут получать путевки на двоих на лучшие мировые курорты в лучшие пятизвездочные отели – в разных странах и на разных морях, и все это с богатой экскурсионной программой. Это действительно возможность для каждого из нас открыть мир. Настоящая забота как раз такая – искренняя и повседневная, как это умеет делать «Евроопт».

Победители 30 розыгрыша радуются призам, пакуют чемоданы в Турцию, а тем временем 8 апреля стартовал 31-й тур игры «Удача в придачу!» , который продлится по 21 апреля включительно. И уже 22 апреля мы узнаем имена обладателей денежных сертификатов на общую сумму 100 000 долларов в эквиваленте, трех новеньких автомобилей Hyundai Creta (уже 73-го, 74-го, 75-го от «Евроопта»!) и квартиры в Минске по адресу: ул. Лынькова, 35.

Конечно же будут разыграны и 40 новых путевок на двоих – на этот раз в Египет! Сразу 80 счастливчиков в конце мая отправятся на незабываемый отдых в пятизвездочном отеле Albatros White Beach Resort 5* в Хургаде по системе «Все включено»! Путешественников ждет и обширная экскурсионная программа – Луксор, Долина царей и легендарные пирамиды.

Повстречать удачу легко – стоит совершить покупку в «Евроопте», «Е-доставке» или «ГиперМолле», и фортуна может вам улыбнуться. Главное, не забыть «товар удачи». И не сбрасывать со счетов теорию вероятности: чем больше игровых кодов – тем выше шансы на победу!