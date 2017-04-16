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Фото дня. Пасха со снегом, больше похожая на Рождество
17.04.2017 12:06 — Новости Общества | Tut.by
Витебляне, увидев утром 16 апреля, на Пасху, за окном снег, были шокированы. На столе стоят символы светлого весеннего праздника — куличи, крашеные яйца, веточки вербы в вазе, а на улице — зима. А утром в понедельник уже удивлялись синоптики: в городе побит
Утром 17 апреля в Витебске высота снежного покрова составила 9 см — это самое высокое значение за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд — 7 см — зафиксировали 34 года назад.
Горожане активно постят фото заснеженного города в соцсетях. В группе «Типичный Витебск» во «ВКонтакте» разместили один из самых оригинальных снимков: в одном из витебских дворов кто-то слепил снеговика и написал на снегу «Пасха 2017».
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Витебляне, увидев утром 16 апреля, на Пасху, за окном снег, были шокированы. На столе стоят символы светлого весеннего праздника - куличи, крашеные яйца, веточки вербы...
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