Витебляне, увидев утром 16 апреля, на Пасху, за окном снег, были шокированы. На столе стоят символы светлого весеннего праздника — куличи, крашеные яйца, веточки вербы в вазе, а на улице — зима. А утром в понедельник уже удивлялись синоптики: в городе побит снежный рекорд .



Фото: группа «Типичный Витебск» во «ВКонтакте»

Утром 17 апреля в Витебске высота снежного покрова составила 9 см — это самое высокое значение за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд — 7 см — зафиксировали 34 года назад.

Горожане активно постят фото заснеженного города в соцсетях. В группе «Типичный Витебск» во «ВКонтакте» разместили один из самых оригинальных снимков: в одном из витебских дворов кто-то слепил снеговика и написал на снегу «Пасха 2017».