В зонах отдыха в урочище Пышки, Лососно и лесопарке Румлево, а также Коложском парке проведут противоклещевую обработку. Средства на это выделены Гродненским горисполкомом, рассказывает «Гродненская правда».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Энтомолог Гродненского зонального центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Татьяна Гранковская, рассказала, что санслужба обработает от клещей не все зеленные массивы, а только территории в районе пешеходных и велодорожек, спортплощадок и других мест массового пребывания людей. В частности, от пешеходных дорожек зона обработки будет по обе стороны в полтора метра.

В минувшем году специалистами зонального ЦГЭ проводилась такая обработка зоны отдыха в районе тропы здоровья в Пышках. В этом году территория будет расширена. Работы проведут в апреле-мае с наступлением благоприятной для этого погоды.

Кроме акарицидных (противоклещевых) обработок, эффективно снизить численность клещей помогут санитарная рубка, удаление сухостоя и валежника, разреживание кустарника; скашивание травы, уничтожение свалок бытового мусора. Потому так важно наведение порядка в лесопарковых зонах.

В то же время тем, кто решил отдохнуть на природе, важно соблюдать индивидуальные меры предосторожности. Отдельно это касается владельцев собак. Надо постараться, чтобы во время лесных прогулок животные не попадали на территорию парковой зоны, которая не обработана от клещей. И вообще, безопаснее всего выгуливать животных в специально установленных местах.

Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии проводит работы по акарицидной обработке территорий на договорной основе по заявкам субъектов хозяйствования, садоводческих кооперативов и жителей города.

Меры индивидуальной профилактики клещевых инфекций: В сезон наибольшей активности клещей желательно ограничить посещение лесопарковой зоны, а если это невозможно, соблюдать необходимые меры предосторожности.

Учитывая, что клещи предпочитают затемненные влажные места, необходимо выбирать для отдыха солнечные проветриваемые поляны.

Одежда для посещения леса должна быть из плотной, не ворсистой ткани. Одевайтесь так, чтобы исключить возможность заползания клещей под одежду (рубашку или куртку нужно заправлять в брюки, а брюки в носки, надеть сапоги, плотно застегнуть манжеты и ворот рубашки, головной убор должен покрывать волосы). На одежде светлых тонов легче увидеть клеща.

Для обработки одежды используйте репелленты.

Каждые 10−20 минут необходимо проводить само- и взаимоосмотры.

Вернувшись домой, тщательно осмотрите одежду и все тело. Клещ может присосаться в любом месте, но чаще всего присасывание происходит в области головы (за ушами) и шеи.

Самым надежным средством защиты против клещевого энцефалита является вакцинация. Вакцины против Лайм-боррелиоза нет. Как вести себя, если укусил клещ: При обнаружении присосавшегося клеща его необходимо в кратчайшие сроки удалить в любом территориальном медицинском учреждении или самостоятельно (с помощью хлопчатобумажной нити или пинцета).

Обратиться за медицинской помощью можно в любое амбулаторно-поликлиническое учреждение независимо от места медицинского обслуживания. Медицинские работники обязаны оказать помощь.

Место присасывания обработать йодом или другим спиртовым раствором.

Руки после удаления клеща надо вымыть с мылом, особенно тщательно, если удаление клеща происходило без перчаток.

Даже если клещ удален самостоятельно, все равно необходимо обязательно, как можно быстрее обратиться в территориальную поликлинику к врачу-инфекционисту (или участковому терапевту) для прохождения профилактического лечения и дальнейшего наблюдения.

Нельзя обрабатывать присосавшегося клеща различными маслянистыми веществами (маслом, кремом и т. п) и агрессивными жидкостями (спиртом, бензином и т.п.) во избежание попадания содержимого клеща в рану.