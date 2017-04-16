16 апреля 1999 года мобильный оператор velcom подключил к GSM-сети своих первых абонентов. Многие из них являются абонентами velcom на протяжении всех этих 18 лет. Свое «совершеннолетие» в мире сотовой связи компания решила отметить, как положено, – подарками и сюрпризами.

Поздравление для абонентов к 18-летию компании сотрудники velcom готовили… в виртуальной реальности! Помогала им в этом процессе художник Надя Макеева – известный белорусский иллюстратор, с которым компания уже успела реализовать несколько интересных проектов. На этот раз под руководством Нади сотрудники velcom рисовали трехмерную поздравительную открытку в виртуальной реальности с помощью программы Tilt Brush.

Свою признательность за сделанный выбор всем абонентам сотрудники velcom выразили словом «Дзякуй!» – самым искренним выражением благодарности. Дизайн поздравительной открытки получился лаконичным и в то же время выразительным: шесть букв в окружении цветов, которые растут в Беларуси.

Абоненты, которые накануне Дня рождения velcom оставили свои почтовые адреса в социальных сетях компании, получат печатную версию VR-открытки.

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