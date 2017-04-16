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Следователи выяснили мотив: подробности убийства мужчиной бывшей жены в Витебске
17.04.2017 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Следователи установили, почему муж убил бывшую жену в Витебске. Мотив преступления — ревность, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.
46-летний мужчина находится под стражей. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 139 УК (Убийство).
Напомним, вечером 13 апреля на улице возле дома 21 корпус 1 на проспекте Победы в Витебске мужчина подкараулил экс-жену, а затем
Милиционеры искали предполагаемого убийцу всю ночь. Около 9 часов утра 14 апреля его задержали в Витебском районе.
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Вечером 13 апреля на улице возле дома 21 корпус 1 на проспекте Победы в Витебске мужчина подкараулил экс-жену, а затем нанес ей не менее пяти ножевых ранений и скрылся.
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