Следователи установили, почему муж убил бывшую жену в Витебске. Мотив преступления — ревность, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

46-летний мужчина находится под стражей. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 139 УК (Убийство).

Напомним, вечером 13 апреля на улице возле дома 21 корпус 1 на проспекте Победы в Витебске мужчина подкараулил экс-жену, а затем нанес ей не менее пяти ножевых ранений и скрылся. От полученных ран она скончалась на месте преступления. Женщине было 40 лет.

Милиционеры искали предполагаемого убийцу всю ночь. Около 9 часов утра 14 апреля его задержали в Витебском районе.