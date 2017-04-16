Сотрудники милиции и волонтеры продолжают поиски пропавшей 14-летней Дианы Морозовой, которая две недели назад вышла из дома и не вернулась, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.



Фото: ПСО «Ангел Брест»

Девушка находится в розыске со 2 апреля. В тот день она вышла из дома в деревне Старомлыны, Дрогичинского района в неизвестном направлении. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Ранее она неоднократно убегала из дома , бродяжничала. Нынешний побег уже шестой по счету. Летом 2016 года ее отыскали в Орше. До этого — в автобусе, когда девочка ехала к своему парню в Минск.