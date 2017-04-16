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Вторую неделю разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку из Дрогичинского района
17.04.2017 12:42 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники милиции и волонтеры продолжают поиски пропавшей 14-летней Дианы Морозовой, которая две недели назад вышла из дома и не вернулась, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
Девушка находится в розыске со 2 апреля. В тот день она вышла из дома в деревне Старомлыны, Дрогичинского района в неизвестном направлении. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
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Нынешний побег уже шестой по счету несовершеннолетней. Летом 2016 года ее отыскали в Орше. До этого - в автобусе, когда девочка ехала к своему парню в Минск.
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