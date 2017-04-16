Беларуси нужен специальный закон, который позволил бы более качественно работать с домашними тиранами и теми, кто помогает пострадавшим. В МВД считают, что существующих норм для решения проблем семейного насилия недостаточно.



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— Мы подошли к тому моменту, когда нужно расширять инструментарий, — обозначил проблему Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МОБ МВД. — Работа по разработке закона активно ведется. Правда, пока на уровне экспертов. Единого мнения еще не выработано, но со своей стороны мы говорим: этот закон нужен.

Специалист отметил несколько проблемных моментов, которые усложняют милиции работу с домашними тиранами. Например, понятие о насилии в семье в Беларуси распространяется на очень узкий круг лиц.

— Предположим супруги разведены, но по определенным причинам живут вместе, — объясняет Сергей Красуцкий. — Между ними возникают конфликты, но по нашему законодательству это уже не семейное насилие. А значит, мы не можем к ним применять существующие механизмы.

К тому же агрессора наказывают штрафом, выплачивать который по итогу приходится из семейного бюджета. А значит, жертве проще замолчать проблему, чем думать, где потом найти деньги, чтобы рассчитаться за супруга-скандалиста.

— Да и с теми мерами, которые есть, хватает бюрократии, — резюмирует Сергей Красуцкий. — Так, защитные предписания мы можем применять, только после того как человек привлекался к административной ответственности второй раз. В случае если критическую ситуацию нужно быстро пресечь — такой механизм не совсем то, что нужно.