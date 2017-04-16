В Уголовно-процессуальный кодекс РБ будут внесены изменения. Документ дополнят статьей, по которой каждый свидетель сможет иметь право на юридическую помощь. Сейчас это право закреплено только в Конституции, и его часто игнорируют.



Фото: Иван Яриванович

Проект закона внес в парламент Совет Министров. Если документ будет одобрен, то в УПК появится дополнение в виде ст. 60 (1) «Адвокат свидетеля». В статье четко прописано, что адвокат имеет право оказывать юридическую помощь свидетелю, «с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы, заявлять отвод переводчику, знакомиться с протоколами процессуальных действий, вносить письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколах; знакомиться с записью в протоколе судебного заседания показаний свидетеля».

Введение этой нормы обсуждалось не первый год, правозащитники настаивали: если у человека появится это право, то ситуаций, когда после допроса свидетеля переводят в статус подозреваемого или обвиняемого, станет меньше.

— Конституция гарантирует каждому человеку право на юридическую помощь, однако ни в Уголовно-процессуальном кодексе, ни в Гражданско-процессуальном кодексе, не прописан момент о порядке предоставления юридической помощи свидетелю, — комментирует TUT.BY адвокат Дмитрий Ивановский. — В моей практике были случаи, когда людей вызывали на допрос в качестве свидетеля, и они заключали договор с адвокатом. Нюанс в том, что статус адвоката и его полномочия в данном случае никак не урегулирован УПК. Если он приходил на допрос вместе со свидетелем, то его могли даже не пустить в кабинет следователя, он не имел право задавать вопросы, делать замечания. По сути адвокат выступал в роли консультанта.

Были случаи, когда адвокаты ожидали своего клиента в коридоре, пока шел допрос. Свидетелю разрешали выйти, чтобы уточнить какие-то моменты, и считалось, что юридическая помощь ему была оказана.

Кстати, в Украине и России свидетелям по уголовным делам разрешено пользоваться услугами адвоката.