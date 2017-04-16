МИНСК, 17 апр — Sputnik. Официальное открытие мотосезона-2017 состоится 23-24 апреля в рамках выставок "Мотовелоэкспо" и "Кастом и тюнинг шоу" в Футбольном манеже, сообщили Sputnik организаторы мероприятия.

Республиканское открытие мотосезона пройдет во время выставки "Мотовелоэкспо" 23 апреля, организованной совместно с клубом Iron Pride MC. Сбор участников традиционно состоится в 09:30 на стоянке возле Ледового дворца, откуда организованная колонна байкеров двинется к Футбольному манежу. Организаторы обратили внимание, что впервые в мероприятии будут участвовать ученики мотошколы Drivepark. Дети старше семи лет проедут на квадроциклах.

На следующий день, 24 апреля, у Футбольного манежа состоится еще одна выставка "Кастом и тюнинг шоу", в рамках который пройдет II Открытый чемпионат Беларуси по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов и велосипедов. Создатели представят свои работы — измененную, усовершенствованную технику. Профессиональное жюри под председательством Юрия Шифа назовет победителя, кроме того пройдет голосование среди зрителей. Лучший сможет принять участие в Russian Handbuilt Cup-2018.

Для участников и гостей мотопраздника организаторы придумали массу развлечений и конкурсов.