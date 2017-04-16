В деревне Котельня Боярская Брестского района местный житель, 44-летний Андрей Ланец, спас на пожаре пенсионера, а затем попал в милицию. ЧП случилось в воскресенье в обед. По словам официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, Андрей отмечал пасху с 77-летним односельчанином, которого впоследствии проводил домой. А спустя какое-то время из дома пенсионера пошел дым, пишет «СБ».



Фото: ОУМЧС

Вот как вспоминает это сам Андрей Ланец, бросившийся на помощь:

— Страшно. Все в дыму. Поблизости — никого. Нужно было вбежать в дом и быстро вынести пострадавшего. Раньше я в таких ситуациях не был. Еле успел. Еще каких-нибудь минут 20 и соседа у меня уже не было бы.

В результате пострадавший оказался в больнице с термическими ожогами I и II степеней, отравлением продуктами горения. У него обгорело 3% тела. Официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов сообщил, что в тот момент, когда на вызов приехали спасатели, здание уже было полностью охвачено огнем, который вскоре потушили.

И вот тут история получила новый виток. На месте работали не только пожарные, но и милиция. Выдвинули предварительную версию возгорания: неосторожное курение. А дальше, рассказывает Сергей Дученко, случился конфуз:

— Потерпевший, в отличие от своего спасителя, не курил. Изначально подумали, что он и мог бросить окурок. Андрей, вероятно, испугался привлечения к ответственности, подумал, что его задержат в праздник на сутки, и стал убегать. А от него требовались свидетельские показания. Пришлось его ловить, везти на освидетельствование в РОВД. Сигарету в доме не нашли. Очаг возгорания был в коридоре. Сейчас проводится экспертиза.

Сам герой дня уверен, что в доме у соседа было короткое замыкание. Долго в милиции он не пробыл и скоро вернулся домой.