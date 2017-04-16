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В Лиде мошенник, представившись начальником, попросил сотрудника банка перевести деньги за границу
17.04.2017 15:26 — Новости Общества | Tut.by
Мошенник позвонил одному из специалистов отделения банка, находящегося в городе Лида. Он представился начальником и дал указание на перечисление в Россию физическому лицу более двухсот пятидесяти тысяч российских рублей (около 4500 долларов). Получателем крупной суммы денежных средств должна была стать женщина из Оренбурга,
Несоблюдение установленной формы осуществления транзакций вызвало у сотрудника банка обоснованные подозрения, которые подтвердились в дальнейшем. Оказалось, что звонил не руководитель, а вообще непонятно кто, то есть мошенник. Деньги остались на месте, а установлением личности афериста теперь занимается милиция.
Кстати, недавно
По указанию мужчины кассир ввела в платежную систему банка значения для перечисления денежных средств. Таким образом девушка сделала международные денежные переводы неизвестным людям на сумму более 1,9 млн российских рублей и 4900 долларов. Часть операций — на сумму более 260 тысяч российских рублей — банковская система заблокировала.
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Мошенник позвонил одному из специалистов отделения банка, находящегося в городе Лида. Он представился начальником и дал указание на перечисление в Россию...
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