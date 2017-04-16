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Принц Гарри: много лет я старался не думать о смерти матери

17.04.2017 15:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Спустя почти двадцать лет после смерти принцессы Дианы ее младший сын, принц Гарри, рассказал The Telegraph о том, как ему удалось пережить это трагическое событие. Будучи двенадцатилетним подростком, Гарри потерял мать, любимую британцами принцессу Диану. Принц признался, что почти пятнадцать лет он отказывался от помощи психотерапевта и пытался справиться с горем самостоятельно.

Принц Гарри: много лет я старался не думать о смерти матери
© AP/ Liu Heung Shing, file
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"Мой способ сжиться с этим — это все равно, что сунуть голову в песок. Я отказывался даже думать о матери", — рассказал Гарри в своем интервью. Мысли о смерти не вернут ее — так зачем терзать себя? Спустя два десятилетия Гарри переосмыслил случившееся и, главное, свой способ борьбы с горем.

Годы отрицания

Принц Гарри приглушил все эмоции, связанные со смертью матери, несмотря на то, что старший брат — принц Уильям — настаивал на том, что ему нужна помощь.

Принц Гарри: много лет я старался не думать о смерти матери
© REUTERS STRINGER
Принц Гарри на руках у матери, принцессы Дианы

Сейчас Гарри 32 года, и он согласился обратиться к специалисту. Он рассказал, что много раз находился на краю срыва.

"Я могу с уверенностью сказать, что, потеряв мать в двенадцать лет, я эмоционально закрылся от всех на следующие 20 лет, и это оказало серьезное влияние не только на мою личную жизнь, но и на работу", — признался принц Гарри.

Принц Гарри: много лет я старался не думать о смерти матери
© AP/ Matt Dunham
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Чтобы дать выход горю и фрустрации, он занялся боксом. Многие уверяли, что бокс — хороший вариант, чтобы совладать с агрессией.

"И это в самом деле спасло меня, так как я часто находился на грани, испытывая желание кого-нибудь ударить. В этом смысле ударить кого-то, у кого есть перчатки, куда проще", — рассказал Гарри, принц Уэльский.

Спустя годы отрицания, он нашел поддержку у близких, которые уверяли — нельзя жить так, будто тебя ничего не трогает, будто ничего не произошло и не происходит. Обратившись за помощью к профессионалам, Гарри признал, что осознал себя частью "большого клуба" — другие люди тоже теряли и переживали.

Принц Гарри: много лет я старался не думать о смерти матери
© REUTERS Philippe Huguen
Наследник британского престола принц Чарльз с сыновьями принцем Гарри и принцем Уильямом

Это не Афганистан

Гарри уверен, что его служба в Афганистане не имеет отношения к психологическим трудностям.

Принц Гарри: много лет я старался не думать о смерти матери
© REUTERS Alastair Grant/Pool
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"Я не из тех парней, которым приходилось видеть, как мой друг взорвался рядом и должен накладывать жгут на обе ноги. Слава Богу, я не был одним из этих людей", — рассказал принц Гарри.

Он уверен, что заботиться о собственном психическом здоровье, нужно делать не только для себя, но и для близких.

"Многое из того, что я делал в двадцать, было проблемой, и я не знал, как с этим справляться. Нужно найти подходящего человека, который бы сумел поговорить с вами", — посоветовал Гарри. Для него таким человеком стал брат Уильям.

Гарри признал, что теперь, спустя годы работы со своей психологической травмой, он, наконец, может адекватно воспринимать окружающую действительность, относиться к работе и к личной жизни всерьез.

 
Теги: Минск
 
 
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Принц Уэльский Гарри рассказал, чего ему стоило пережить уход матери - первые два года его жизни после смерти Дианы превратились в "полный хаос".

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