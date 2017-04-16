Корреспондент МЛЫН.BY изучила ассортимент рыбных отделов и разобралась, почему долог путь форели в магазины Минской области.





На витрине специализированного столичного магазина среди аппетитной заморской семги, дорады и трески переливается на солнце серебристо-розовая белорусская радужная форель. Пусть и стоит она 16,34 руб. за килограмм, но до столицы все же, как видим, доехала…

А в это время жители некоторых райцентров области сетуют, мол, кроме карпа могут побаловать себя разве что толстолобиком или белым амуром. Больше выбора свежей рыбы нет. Возникает вопрос: а где же хваленая форель из хозяйств Минщины?

— Крупные города — наш основной рынок сбыта, — говорит Михаил Трусевич, руководитель рыбхоза, где первыми среди государственных хозяйств Минской области стали выращивать форель на промышленной основе.





— В основном мы поставляем продукцию в Минск, Борисов и Солигорск. Аквариум со свежей форелью из нашего рыбхоза уже стоит и в одном из магазинов Несвижа. Кило стоит около 10 рублей. В столицу форель привозили на продажу на ярмарки. Удивились, насколько большим был спрос! Пенсионеры подходили и покупали именно форель, хоть она и стоила почти в два раза дороже, например, карпа.





О том, что потребность в белорусской форели есть, свидетельствует и уровень ее продаж в республике: за прошлый год одно только предприятие продало примерно 30 тонн этой ценной рыбы, увеличив тем самым свою выручку вдвое. А в 2017-ом планируется реализовать в три раза больше. Причем часть белорусской форели уплывет на российский рынок.

На вопрос, почему ценную рыбку можно найти на прилавках магазинов считанных районов Минской области, Михаил Трусевич отвечает прямо: все упирается в уровень дохода покупателей. В крупных городах он выше, а, значит, и позволить себе их жители могут больше в том числе в гастрономическом плане. В небольших городках сейчас даже прудовую рыбу стали покупать реже, чем раньше.





Можно ли сделать белорусскую форель более дешевой? Михаил Трусевич утверждает: безусловно, да. Снизить стоимость форели мог бы корм для ценных видов рыб, произведенный в Беларуси. Только в нашей стране заводы пока не спешат заниматься этим. Вот и приходится покупать корм за границей. Что стоит немалых денег.

Есть и другая проблема, затрудняющая путь форели на прилавки магазинов в райцентрах.

— Чтобы форель была всегда свежая, ее нужно содержать в аквариумах. Но большинство райпотребсоюзов не готовы закупать их в свои торговые точки — аквариумы и система водоснабжения в них стоят немало, — объясняет Михаил Трусевич. — Пытаемся найти выход из этой ситуации. Например, в Несвиже договорились с руководством магазина, что приобретем часть оборудования за свой счет. Мы готовы на подобное сотрудничество и с другими районами.





Икраметные перспективы

Несмотря на проблемы, специалисты признают: выращивание ценных сортов рыб — направление очень перспективное и экономически выгодное. Не даром в планах на ближайшие годы увеличение такого производства в 10 раз. Это позволит увеличить не только экспорт, но и заменить импортную рыбу.





Среди крупных отечественных клиентов, заинтересованных в росте производства деликатеса, — перерабатывающие предприятия. На одном из них, в Фаниполе, выпускают черную икру. Осетра привозят сюда в возрасте 7−8 лет (это 3 стадия зрелости), выпускают в специальные ванны, где по технологии несколько месяцев доводят до 4-й стадии зрелости. Именно в таком возрасте икра у «царской рыбы» самая крупная. А ее пищевая ценность — высочайшая.

Осетр достигает 4-ой стадии зрелости почти в санаторных условиях. В цеху с ваннами воздух настолько насыщен кислородом, что кажется, будто ты попал в сосновый бор или на морское побережье. Все дело в глубинной озоновой обработке воды, которая действует в этом помещении.





Сейчас в ваннах находится 6−7 тонн ленского сибирского осетра, хотя мощность цеха рассчитана на 10 тонн. Сырье завозится в Фанипольскую организацию в том количестве, которое необходимо сбыть.

— Предприятие работает только год. Мы осваивали внутренний рынок, отрабатывали технологии по рыбоводству и переработке, — рассказывает заместитель руководителя организации по развитию Ольга Шевчулис. — В планах — выйти на полную мощность и завозить осетр по 5 раз в год. Тогда организация сможет производить до 2 тонн высококачественной натуральной черной икры в год.





Для получения люксового продукта и осетра выбирают соответствующих характеристик. Привозят рыбу сюда как из Беларуси, так и из Евросоюза. Ольга Шевчулис отмечает: особой разницы по качеству сырья нет. Компания готова покупать осетра только у белорусского производителя, но…

— К сожалению, в стране мало хозяйств, которые занимаются разведением осетровых — нет условий для их выращивания. Рыбное производство в стране строилось в основном в советские годы и было ориентировано на карповые виды, - говорит Ольга Шевчулис.

Да, 50 граммов черной икры за 125 рублей сможет себе позволить далеко не каждый житель Минской области. Однако, новинка от белорусского производителя уже оказалась одним из самых покупаемых продуктовых сувениров у туристов в магазине «Duty free», что в Национальном аэропорту «Минск».





Ловись, золотая рыбка, из пруда…

Не исключено, что в скором времени осетра можно будет выловить своими руками. Некоторые рыбхозы области предлагают такую услугу, как платная рыбалка в элитном пруду. Стоит такая вдвое выше обычной. Например, в Червенском районе ее цена — 50 рублей. За эти деньги разрешено выловить до 10 кг рыбы таких сортов как сом, амур, толстолобик. В прошлом году зарыбляли элитный пруд и форелью, однако ныне от идеи отказались, так как этот вид требует особых условий содержания. Возможно, в водоем запустят и осетра, которого давно выращивают в здешнем рыбхозе. К слову, заплатить за рыбалку в элитном пруду предпочитает все больше удильщиков. Ведь когда на крючок попадается улов килограммов эдак на 10, радости больше!

Справка МЛЫН.BY: В райцентрах форель из рыбхозов Минской области можно купить по цене 11,97 руб. за килограмм. Это примерно в 2 раза выше стоимости карпа. В столице белорусская потрошенная охлажденная форель стоит 12,38 руб., норвежская охлажденная — 27,51 руб.