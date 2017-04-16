МИНСК, 17 апр — Sputnik. Белорусы были задержаны на острове Бали в Индонезии по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, МИД республики следит за ситуацией.



© Sputnik Юрий Иванов Граффитисты нарисовали Марка Шагала в Витебске

В своем паблике "ВКонтакте" представитель витебской стрит-арт команды HoodGraff сообщил, что он и его товарищи, путешествующие по Индонезии, были задержаны на Бали местными иммиграционными властями. Белорусских граждан обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности.

"Мы отслеживаем ситуацию с задержанием белорусских граждан в Индонезии на острове Бали. Контакт с властями Индонезии поддерживает как посольство, так и Почетное консульство. Сотрудник Почетного консульства выехал на Бали для оказания возможного содействия", — сообщил Sputnik начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Как следует из соцсетей белорусских граффитистов , они путешествуют по Бали уже несколько месяцев и за это время создали на местных зданиях портреты известных голливудских актеров.