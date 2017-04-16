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Группу белорусских граффитистов задержали на Бали

17.04.2017 16:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Белорусы были задержаны на острове Бали в Индонезии по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, МИД республики следит за ситуацией.

Группу белорусских граффитистов задержали на Бали
© Sputnik Юрий Иванов
Граффитисты нарисовали Марка Шагала в Витебске

В своем паблике "ВКонтакте" представитель витебской стрит-арт команды HoodGraff сообщил, что он и его товарищи, путешествующие по Индонезии, были задержаны на Бали местными иммиграционными властями. Белорусских граждан обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности.

"Мы отслеживаем ситуацию с задержанием белорусских граждан в Индонезии на острове Бали. Контакт с властями Индонезии поддерживает как посольство, так и Почетное консульство. Сотрудник Почетного консульства выехал на Бали для оказания возможного содействия", — сообщил Sputnik начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Как следует из соцсетей белорусских граффитистов, они путешествуют по Бали уже несколько месяцев и за это время создали на местных зданиях портреты известных голливудских актеров.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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МИД Беларуси следит за ситуацией, сотрудник Почетного консульства выехал на остров для оказания возможного содействия.

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