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Группу белорусских граффитистов задержали на Бали
17.04.2017 16:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр — Sputnik. Белорусы были задержаны на острове Бали в Индонезии по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, МИД республики следит за ситуацией.
© Sputnik Юрий Иванов
В своем
"Мы отслеживаем ситуацию с задержанием белорусских граждан в Индонезии на острове Бали. Контакт с властями Индонезии поддерживает как посольство, так и Почетное консульство. Сотрудник Почетного консульства выехал на Бали для оказания возможного содействия", — сообщил Sputnik начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Как следует из
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МИД Беларуси следит за ситуацией, сотрудник Почетного консульства выехал на остров для оказания возможного содействия.
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