Гнездо аистов на вершине памятника в честь героев Великой Отечественной войны — давняя достопримечательность деревни Клястицы в Россонском районе. Птицы облюбовали это место примерно четверть века назад. В этом году местные власти хотели разрушить птичий «дом», где аистиха уже высиживает птенцов, но сельчане не дали. Люди даже дежурили возле памятника, чтобы отследить действия коммунальников.



Фото: группа «Клястицы» во «ВКонтакте»

Жители Клястиц рассказывают, что в прошлом году коммунальники сняли птичий «дом» с памятника. В этом году опять попытались сделать это, но люди вступились за право аистов жить там, где они селились многие годы. Спасать гнездо прибежала едва ли не вся деревня. Люди стали дежурить по очереди, чтобы рабочие из ЖКХ не сняли гнездо или вечером, или рано утром.

Сельчане говорят, что аисты — четыре семейства — каждую весну прилетают на свои гнезда примерно за неделю до Благовещения. И вся деревня радуется, что красивые птицы снова на месте, что не забыли про Клястицы.

Одна пара всегда селится на вершине памятника героям войны, который находится рядом с парком и школой. Это и стало причиной споров между местной властью и жителями.

— Птица, как и человек, все худшее дома не держит, выбрасывает. Так, аисты бросают на землю ветки. Кроме того, падает помет. Во время мероприятий, которые мы проводим возле памятника, близко к нему лучше не подходить. Поэтому решили, что в этом году пусть птицы живут на стеле, но в следующем сезоне хотим, чтобы они переселились. Поставим в парке специальный столб — пусть на нем и вьют гнездо. Столб планируем ставить еще до осени, чтобы птицы присмотрелись к нему и будущей весной уже обустраивались там, сообщил TUT.BY председатель Клястицкого сельсовета Николай Хоменок.

— На монументах, по идее, не должно быть ничего лишнего. Но гнездо аистов на памятнике — наверное, можно сделать исключением, это местная традиция Клястиц, птицы постоянно тут вьют гнездо. Отсюда семейство улетает, сюда же прилетает, и это явление уже дорого всем жителям, — рассказал TUT.BY краевед Алексей Буховицкий.



Фото: группа «Клястицы» во «ВКонтакте»

Деревня Клястицы вошла в историю в связи с тем, что во время Отечественной войны 1812 года 18−20 июля (30 июля -1 августа) здесь произошло трехдневное сражение между войсками корпуса генерала Петра Витгенштейна и французскими войсками корпуса маршала Удино. Превосходящим силам противника русские нанесли поражение и остановили наступление сил Наполеона на Санкт-Петербург.