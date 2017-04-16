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Разыскивается парень, которому в банке выдали лишние Br2 тыс.

17.04.2017 17:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Милиция просит откликнуться клиента, который унес лишние деньги, выданные ему по ошибке кассиром банка, или тех, кто его узнает, сообщили в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

Разыскивается парень, которому в банке выдали лишние Br2 тыс.
© Sputnik / Виктор Толочко
Запуталась: кассир банка в Минске выдала клиенту лишние 900 рублей

Инцидент произошел в одном из филиалов банка в столичном торговом центре. В милицию обратилась кассир и рассказала, что выдала по ошибке крупную денежную сумму неизвестному молодому человеку.

Установлено, что клиент подошел к окошку кассира, чтобы обменять доллары США на белорусские рубли. Сотрудница банка выполнила валютно-обменную операцию, однако выдала парню на две тысячи рублей больше положенной суммы. Недостачу обнаружили только спустя пару часов.

Разыскиваемого человека запечатлела камера видеонаблюдения. Запись была изъята службой безопасности банка.

Милиция просит откликнуться данного молодого человека или тех, кто его узнает. Любую информацию можно сообщить в Центральное РУВД по телефонам: (017) 288-02-02, (029) +375-29-337-88-25 или по телефону 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек забрал деньги и не вернулся, а в банке обнаружили недостачу только спустя несколько часов.

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