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За хищение 270 поросят на работницу комплекса в Крупском районе завели 8 уголовных дел
17.04.2017 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники милиции выявили схему хищений на одном из свинокомплексов Крупского района. Оказалось, работница продавала здоровых поросят, которых перед этим «списывали» по документам как негодных. Подробности
Подозреваемая — 42-летняя сотрудница комплекса, которая работала с молодняком. В ее компетенцию входила также продажа поросят, но исключительно легальная.
По предварительной версии, за три месяца было похищено больше 270 поросят. Они были здоровые, хотя по документам их «списали» якобы по причине болезни или гибели.
— Покупателем выступал один из местных предпринимателей, также занимающийся свиноводством, — рассказывает начальник УБЭП УВД Владимир Емельянов. — Есть все основания полагать, что подобная схема хищения была использована не единожды.
По материалам проверки, речь идет как минимум о восьми фактах незаконной продажи поросят на общую сумму более 51 тысячи рублей.
В отношении работницы комплекса возбуждено восемь уголовных дел по ст. 210 Уголовного кодекса (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Проводится расследование.
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По документам животных "списали" якобы по причине болезни или гибели.
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