По информации правоохранителей, бывший замглавы Партизанского района Николай Петрамович под разными предлогами получил от граждан более 500 тысяч рублей. В феврале экс-чиновника задержали, а сегодня ищут пострадавших от его действий. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.



Николай Петрамович. Фото с сайта minsknews.by

Что установили правоохранители?

Правоохранители сообщают, что Петрамович продолжительное время завладевал деньгами граждан. Делал он это под разными предлогами, в том числе якобы для дачи взяток должностным лицам различных государственных организаций.

В итоге, он получил более чем 500 тысяч рублей или более 250 тысяч долларов, что составляет особо крупный размер. В отношении Петрамовича возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК РБ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предполагает наказание до 10 лет с конфискацией.

Установлено также, что от действий бывшего чиновника пострадало значительное количество людей. Сейчас устанавливается круг других потерпевших. Поэтому, если вы пострадали от действий Петрамовича, сообщайте об этом в милицию по телефонам 8(033) 335−62−69, 8(017) 230−34−34 (дежурная часть Партизанского РУВД) или просто 102. Также можете обращаться лично в ГУВД Мингорисполкома (переулок Добромысленский, 5) или в районное УВД по месту жительства.

Правоохранители также обращают внимание, что если вы давали деньги Петрамовичу под предлогом дачи взяток другим лицам, то в соответствии с законодательством (примечание ст. 431 УК РБ), вы освобождаетесь от уголовной ответственности за дачу взятки в случае, если вы добровольно сообщите об этом в милицию.

Кто такой Петрамович?

Напомним, как рассказывали в конце 2016 года потерпевшие, бывший замглавы администрации Партизанского района и депутат Мингорсовета от Коммунистической партии взял в долг у многих людей крупные суммы и исчез.

Его впоследствии уволили в связи с отсутствием на рабочем месте. Для многих коллег это стало полной неожиданностью, так как он характеризовался нормально и с должностными обязанностями справлялся. Внешние признаки также не выдавали возможного обладания крупными суммами, говорил один из коллег. В феврале Петрамовича задержали силовики.

Николай Петрамович родился в 1978 году. Учился на следственно-экспертном факультете Академии МВД и в Московском юридическом институте. Окончил также Институт госслужбы Академии управления. Ранее Петрамович работал начальником управления кадров на «Интеграле» и возглавлял там организацию БРСМ.

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