﻿ Гомельский дворцово-парковый ансамбль 21 апреля проведет бесплатные экскурсии для всех желающих. 21.by
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Гомельский дворцово-парковый ансамбль 21 апреля проведет бесплатные экскурсии для всех желающих

17.04.2017 18:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Бесплатные экскурсии по Беларуси пройдут 22 и 23 апреля во время «Фэста экскурсоводов-2017». В городе над Сожем их проведет Гомельский дворцово-парковый ансамбль и 21 апреля.


Дворец Румянцевых и Паскевичей

Нынешнее мероприятие пройдет под девизом «Составь свой маршрут». Традиционно организаторы посвящают фестиваль конкретному поводу или отдельным категориям памятников.

Так, Гомельский дворцово-парковый ансамбль приглашает на ряд интересных экскурсий, подготовленных сотрудниками музея в преддверии «Фэста экскурсоводов» 21 апреля, в пятницу. Все они начинаются у центрального входа в парк, и будут продолжительностью по 45 минут каждая.

В 12.00 стартует «Древний Гомий» — археологический маршрут по парку, в ходе которого посетители узнают много нового о становлении и развитии Гомеля с древнейших времен, познакомятся с богатством и многообразием его археологического наследия.

В 14.00 для любителей природы будет интересна экскурсия «Растительный мир гомельского парка». Во время нее можно познакомиться с необычными кустарниками и деревьями парка и узнать, почему данное место является ботаническим памятником природы.

В 16.00 стартует историко-архитектурная экскурсия «Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей: история и современность». Посетителям раскажут историю владельцев замка, этапы строительства главной достопримечательности Гомельщины.

Планируется также, что во время «Фэста экскурсоводов» — 22 и 23 апреля — бесплатные экскурсии пройдут и по белорусским местам Вильнюса, Москвы и, впервые, — Кракова. Список всех экскурсий будет опубликован на сайте Национального агентства по туризму.

Фэст экскурсоводов проводится в Беларуси с 2009 года. Мероприятие посвящено Международному дню памятников и исторических мест (Дню всемирного наследия), который отмечается 18 апреля. С каждым годом проект пополняется новыми интересными маршрутами — во время фестиваля проводились театрализованные экскурсии, экскурсии в электричках, на внедорожниках, по промышленным предприятиям и ряд других. Организаторами мероприятия являются Белорусский комитет международного совета по памятникам и историческим местам (ИКОМОС), Белорусское общественное объединение экскурсоводов и гидов-переводчиков, ГУ «Национальное агентство по туризму», ОО «Белорусский фонд культуры».

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Гомельский дворцово-парковый ансамбль приглашает посетить ряд интересных экскурсий, подготовленных сотрудниками музея в преддверии "Фэста экскурсоводов" 21...

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