МИНСК, 17 апр — Sputnik. Мингорисполком лишь частично удовлетворил заявку организаторов традиционного Чернобыльского шляха: разрешил провести акцию, но изменил время и маршрут шествия.

"Мингорисполком разрешает проведение 26.04.2017 массовых мероприятий в следующем порядке: сбор участников с 14:00 до 14:30 на площадке возле входа в кинотеатр "Октябрь". Демонстрация по маршруту: по тротуарам проспекта Независимости, улицам Сурганова и Орловской до перекрестка с улицей Карастояновой-площадка возле памятного знака "Жертвам Чернобыля" с 14:30 до 16:00, митинг с возложением цветов с 16:00 до 16:30 на площадке возле памятного знака "Жертвам Чернобыля" с общей численностью до 950 человек", — говорится в ответе столичной мэрии организаторам акции.

Свое решение городские власти объяснили опытом прошлых лет. Подчеркнули, что учли традиции Чернобыльского шляха.

Заявители просили о другом сценарии: другом маршруте — от площади перед Большим театром оперы и балета — и о другом времени. Чернобыльский шлях, с учетом того, что 26 апреля выпадает на рабочий день, предполагалось провести вечером. Однако городские власти разрешили традиционную акцию днем.

"Это будет митинг тунеядцев", — отреагировали соцсети.

Заявители акции планируют завтра на заседании оргкомитета обсудить ситуацию. Между тем, соруководитель компании "Говори правду" Татьяна Короткевич заявила, что готова пройти предложенным городскими властями маршрутом.

"Говори правду" стоит на позиции проведения целиком согласованной и мирной акции. Важнее провести акцию и поднять вопросы, связанные с преодолением последствий Чернобыля в экологии, социальной сфере, в политике", — написала Короткевич на своей странице в Facebook.