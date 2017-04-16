В Минске эксперты из Евросоюза и Беларуси обсуждают возможности предотвращения нелегальной работы трудовых мигрантов , сообщает телеканал «МИР 24». На международном семинаре специалисты рассматривают европейские стандарты контроля и возможность их применения в республике.

«Неправильно, когда гражданин Республики Беларусь выезжает на работу и привлекается для трудовой деятельности в один субъект хозяйствования или одну фирму, а в последующем эксплуатируется другой фирмой, абсолютно на других условиях. Мы пытаемся изучить опыт Европейского союза, чтобы выработать рекомендации для граждан Беларуси», - пояснил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Эксперты из Европы говорят о важности создания приемлемых условий для мигрантов. Для этого, по их словам, необходимо активное международное сотрудничество.