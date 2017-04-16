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Депутаты Беларуси и Китая договорились продолжить сотрудничество
17.04.2017 19:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
О дальнейшем сотрудничестве в понедельник
«Во время сегодняшней встречи определили целый спектр перспективных направлений сотрудничества в этих отраслях. Это вопросы и двустороннего обмена студентами, и научных исследований, и языковой подготовки. В целом встреча прошла содержательно, и я должен сказать, что белорусские и китайские парламентарии настроены на серьезную совместную работу», - отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.
У китайско-белорусского сотрудничества - большой потенциал, заявил Михаил Мясникович. В этом году страны отмечают 25 лет установления дипломатических отношений. Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси поздравил китайскую делегацию с этой датой. По окончании встречи гости подарили Нацсобранию 10 легковых автомобилей.
Сегодняшний визит стал продолжением сотрудничества
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В 2017 году страны отмечают 25 лет установления дипломатических отношений.
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