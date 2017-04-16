О дальнейшем сотрудничестве в понедельник договорились Беларусь и Китай во время визита в Минск парламентской делегации из Поднебесной, сообщает телеканал «МИР 24».

«Во время сегодняшней встречи определили целый спектр перспективных направлений сотрудничества в этих отраслях. Это вопросы и двустороннего обмена студентами, и научных исследований, и языковой подготовки. В целом встреча прошла содержательно, и я должен сказать, что белорусские и китайские парламентарии настроены на серьезную совместную работу», - отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

У китайско-белорусского сотрудничества - большой потенциал, заявил Михаил Мясникович. В этом году страны отмечают 25 лет установления дипломатических отношений. Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси поздравил китайскую делегацию с этой датой. По окончании встречи гости подарили Нацсобранию 10 легковых автомобилей.

Сегодняшний визит стал продолжением сотрудничества Александра Лукашенко и Си Цзиньпина . Главы двух стран встречались в сентябре минувшего года в Пекине.