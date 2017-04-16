Глава МИД России Сергей Лавров выразил поддержку постоянному представителю Беларуси при ОБСЕ, послу этой страны в Австрии Елене Купчиной, которая претендует на пост генерального секретаря организации. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи дипломатов, которая состоялась в понедельник, была обсуждена проблематика ОБСЕ , в том числе ход конкурса претендентов на должность генерального секретаря организации. С российской стороны выражена поддержка белорусскому кандидату, отмечается в сообщении.