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Лавров поддержал кандидата Беларуси на пост главы ОБСЕ

17.04.2017 19:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Глава МИД России Сергей Лавров выразил поддержку постоянному представителю Беларуси при ОБСЕ, послу этой страны в Австрии Елене Купчиной, которая претендует на пост генерального секретаря организации. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи дипломатов, которая состоялась в понедельник, была обсуждена проблематика ОБСЕ, в том числе ход конкурса претендентов на должность генерального секретаря организации. С российской стороны выражена поддержка белорусскому кандидату, отмечается в сообщении.

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На должность генсека европейской организации безопасности и сотрудничества претендует постпред Беларуси при ОБСЕ, посол этой страны в Австрии Елена Купчина.

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