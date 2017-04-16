|
Лавров поддержал кандидата Беларуси на пост главы ОБСЕ
17.04.2017 19:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Глава МИД России Сергей Лавров выразил поддержку постоянному представителю Беларуси при ОБСЕ, послу этой страны в Австрии Елене Купчиной, которая претендует на пост генерального секретаря организации. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи дипломатов, которая состоялась в понедельник, была обсуждена проблематика
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии