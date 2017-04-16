Страны-участницы ОДКБ обсудили планы оперативной и боевой подготовки на 2017 год в ходе первых штабных переговоров в Москве. Об этом в понедельник сообщается на сайте Министерства обороны Казахстана.

В ходе штабных переговоров шла речь о содержании и организации предстоящих учений сил ОДКБ . Были согласованы сроки и районы проведения учений и тренировок, состав привлекаемых сил и средств. Казахстан, Армения и Россия, как принимающие стороны, обеспечат приглашение международных наблюдателей.

Также состоялась совместная деловая игра по теме урегулирования кризисной ситуации. Были разработаны проекты решений совета коллективной безопасности ОДКБ и другие документы по мерам урегулирования таких ситуаций.