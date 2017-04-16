﻿ Страны ОДКБ договорились о предстоящих учениях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страны ОДКБ договорились о предстоящих учениях

17.04.2017 18:53 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Страны-участницы ОДКБ обсудили планы оперативной и боевой подготовки на 2017 год в ходе первых штабных переговоров в Москве. Об этом в понедельник сообщается на сайте Министерства обороны Казахстана.

В ходе штабных переговоров шла речь о содержании и организации предстоящих учений сил ОДКБ. Были согласованы сроки и районы проведения учений и тренировок, состав привлекаемых сил и средств. Казахстан, Армения и Россия, как принимающие стороны, обеспечат приглашение международных наблюдателей.

Также состоялась совместная деловая игра по теме урегулирования кризисной ситуации. Были разработаны проекты решений совета коллективной безопасности ОДКБ и другие документы по мерам урегулирования таких ситуаций.

Собрание народов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники организации согласовали сроки и районы проведения учений и тренировок, состав привлекаемых сил и средств.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Эксперты из Беларуси и ЕС обсудили проблему эксплуатации мигрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика