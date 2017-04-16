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Страны ОДКБ договорились о предстоящих учениях
17.04.2017 18:53 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Страны-участницы ОДКБ обсудили планы оперативной и боевой подготовки на 2017 год в ходе первых штабных переговоров в Москве. Об этом в понедельник сообщается на сайте Министерства обороны Казахстана.
В ходе штабных переговоров шла речь о содержании и организации предстоящих учений сил
Также состоялась совместная деловая игра по теме урегулирования кризисной ситуации. Были разработаны проекты решений совета коллективной безопасности ОДКБ и другие документы по мерам урегулирования таких ситуаций.
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