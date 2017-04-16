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Инфографика: график проведения ЦТ в 2017 году
17.04.2017 22:24 — Новости Общества | 21.by
Национальный правовый интернет-портал опубликовал график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2017 году. И редакция 21.by специально по этому поводу сделала инфографику:
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Установлен график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2017 году. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.
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