14 апреля в ходе встречи глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности в столице Кыргызстана Бишкеке было принято решение о назначении генеральным секретарем ОДКБ генерал-полковника Юрия Хачатурова. В настоящее время он занимает должность секретаря Совета национальной безопасности Республики Армения.

Юрий Григорьевич Хачатуров родился в 1952 году в Грузинской ССР в семье служащего. В 1974 году с отличием окончил Тбилисское Краснознаменное артиллерийское командное училище. В Дальневосточном военном округе прошел должностные ступени от командира огневого взвода артиллерийского полка мотострелковой дивизии до командира отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона.

Окончив в 1985 году командный факультет Ленинградской военной артиллерийской академии имени М. И. Калинина, Юрий Хачатуров был назначен на должность начальника штаба ракетных войск и артиллерии танковой дивизии Краснознаменного Белорусского военного округа. В должности начальника штаба ракетных войск и артиллерии 5‑й гвардейской мотострелковой дивизии 40‑й армии он служил в Афганистане с 1987 по февраль 1989 года. После чего был назначен командиром отдельной артиллерийской бригады танковой армии КБВО.

В апреле 1992 года приказом министра обороны Республики Беларусь Юрий Григорьевич был откомандирован в распоряжение Министерства обороны Республики Армения. Формировал Горисский мотострелковый полк, Тавушскую мотострелковую бригаду, 1‑й и 4‑й армейские корпуса, командовал частями, соединениями и объединениями.

21 марта 2000 года Указом Президента Республики Армения был назначен на должность заместителя министра обороны, а 15 апреля 2008 года — начальника Главного штаба Вооруженных сил. С 3 октября 2016 года трудился в должности секретаря Совета национальной безопасности Республики Армения.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Юрий Хачатуров должен приступить к исполнению обязанностей генсека ОДКБ 2 мая 2017 года.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, президентами государств — членов ОДКБ было принято решение о награждении Николая Бордюжи, занимавшего должность генерального секретаря ОДКБ с 2003 по 2016 год, Почетным знаком Организации Договора о коллективной безопасности I степени.

Соб. инф.