Внутри вертолета расположилось два десятка бойцов. Тонкие лучи света пробиваются сквозь иллюминаторы, освещая лица разведчиков нашей 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Сосредоточенные, они крепко сжимают оружие: через пару минут им предстоит идти в бой, пусть и учебный…





Именно действиями в городских условиях гвардейцы из Бреста с коллегами из Российской Федерации подводят своеобразную черту в совместном белорусско-российском тактическом учении, которое гремело всю неделю на полигоне Брестский.

Последние мгновения перед высадкой пролетают незаметно. Звучит команда — и десант покидает вертолет. Их встречают ледяной ветер и сильный дождь. Легкой жизни десантникам сегодня не видать. Теперь счет идет на десятые доли секунды.

На месте приземления занята круговая оборона. Из леса, что невдалеке шумел кронами деревьев, послышался рев могучих двигателей — и из чащи, сметая все на своем пути, выдвигаются два БТР. Это разведчики 137‑го гвардейского парашютно-десантного полка российской 106‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Совместными усилиями гвардейцам предстояло штурмовать населенный пункт.

Развернувшись цепью, десантники заняли рубеж перехода в атаку. Секундная пауза… Расчет реактивного огнемета «Шмель» берет в перекрестье прицела место, где засел условный противник. Мощный хлопок — и к цели с ревом уносится ракета. Добротное здание из мощных бревен разлетается в щепки. Есть попадание!

В это время снайперы, слившись с местностью, точным огнем не давали «боевикам» поднять головы. Настало время для наступления.







Часть разведчиков охватывала противника с фланга, отсекая пути отступления. Штурмовая группа, заняв позиции за броней БТР, медленно входит в населенный пункт. Плечом к плечу, нога к ноге. Каждое движение разведчиков выверено, отработано до автоматизма.

До первого здания остался буквально десяток метров. «Голубые береты» покидают укрытие за броней. Быстрый бросок — и вот они уже у дверей и окон. Пулеметчик залег в углу, внимательно осматривая улицу в готовности прикрыть своих товарищей.

— Пошел!.. — командует гвардии капитан Александр Занкевич.

В здание влетает граната, звучит взрыв. Следом туда врываются десантники. Слышатся одиночные выстрелы. Падают мишени. Одна комната, вторая… Гвардейцы бьют без промаха.

Счет идет на десятые доли секунды. Вскоре помещение было зачищено.

Впереди аналогичная преграда. Но тут мишени расставлены по-иному, и планировка комнат совсем иная. Скоротечный бой снова заканчивается за считаные мгновения. Враг выбит из населенного пункта, но пытается бежать. Разведчики занимают позиции. Проходит секунда, и неприятеля накрывает настоящий шквал огня. Стрельба ведется из всех видов оружия. Боеприпасов не жалеют. Практически каждый сантиметр многострадального поля попал под свинцовый дождь.

Условный противник уничтожен. Стрельба смолкает, командиры проверяют разряженность оружия, проводят разбор действий подчиненных.





— Ребята хорошо сработали, я ими очень доволен, — поделился гвардии капитан Александр Занкевич. — Наши тренировки не прошли зря. Хочу отметить, что бой в городе — очень сложное мероприятие боевой подготовки. Главная задача в ходе штурма — это ошеломить и подавить противника до того, как он сможет оказать организованное сопротивление. Ключевую роль здесь играет скорость. А чтобы усложнить задачу, каждый раз мишени расставляют по-новому. Среди них могут оказаться и «заложники». Поэтому нужно хорошо ориентироваться в ситуации. Помимо этого, очень важна слаженность действий военнослужащих. Все это невозможно без длительных и сложных тренировок, через которые проходят все разведчики.

Учение завершилось. Но короткая передышка, которую получили гвардейцы, не продлится долго — совсем скоро десантников ждут напряженные ратные будни и многочисленные учения. Лето у «голубых беретов» будет по-настоящему горячим…

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора